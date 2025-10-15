В случае экстренных отключений графики не действуют.

Экстренные отключения света ввели во всех областях Украины. Только в Донецкой и части Черниговской областей действуют плановые почасовые почасовые отключения.

"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют.

В свою очередь, в Минэнерго указали, что аварийные ограничения применяются ко всем областям Украины, кроме Донецкой и части Черниговской (там продолжают действовать плановые почасовые отключения) областей.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру", - уточняют в ведомстве.

По информации "Укрэнерго", сейчас в Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) пока применяется три очереди почасовых отключений.

Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Отключение света в Украине - последние новости

В ночь на 10 октября Россия нанесла масштабный удар по украинской энергетической инфраструктуре, после во всех регионах начали наблюдаться проблемы с электроэнергией.

14 октября в Украине также применялись экстернальные отключения света. В частности, в темноту частично погрузились Сумская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Киевская и Черкасская области.

Позже свет частично исчезал и в Киеве - в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

