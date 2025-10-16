Отмечается, что решение принято в результате российской агрессии.

В ряде областей Украины ввели экстренные и аварийные отключения света. Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики.

По информации ДТЭК, экстренные отключения действуют в Днепропетровской и Киевской области, а также в столице.

При этом в Полтаваоблэнерго предупредили об применении аварийных отключений.

"16 октября 2025 с 9:09 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО)", - сообщили в компании.

Уточняется, что услуга по распределению электрической энергии будет возобновлена ​​после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд НЭК "Укрэнерго".

В свою очередь Сумыоблэнерго учтонили, что в настоящее время ГАВ (аварийные отключения) действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

"Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация ", - уточнили в облэнерго.

Также проблемы со светом наблюдаются и в Кировоградской области. Местное облэнерго указазало, что ГАВ применяются с 9:21.

В то же время в Укрэнерго заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения.

Что касается Черниговской области, то там введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.

Удар России по Украине в ночь 16 октября

В ночь на 16 октября Россия нанесла удар по Полтавской области. Были атакованы объекты газодобычи "ДТЭК Нафтогаз". Их работа была приостановлена.

Кроме того, российская армия атаковала город Нежин в Черниговской области, а также областной ценрт.

