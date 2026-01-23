Нардеп обвинил 'Энергоатом' в 'циничном мародерстве': компания потеряла 2 миллиарда гривень

По словам нардепа Андрея Геруса, "Энергоатом" продал электроэнергию перед повышением ее стоимости.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус утверждает, что НАЭК "Энергоатом" потеряла около 2 миллиардов гривень, продав значительный объем электроэнергии перед повышением прайс-кепов, то есть предельных цен на электричество для бизнеса. Об этом говорится в обращении депутата к премьер-министру Юлии Свириденко, сообщает Liga.net.

По данным парламентария, 14 января "Энергоатом", не дождавшись решения о пересмотре цен, провел аукцион и продал 2100 МВт электроэнергии по старым, более низким ценам. Хотя компания, по информации депутата, знала о том, что на закрытых совещаниях обсуждается идея повышения "прайс-кепов".

При этом, по словам Геруса, 12-15 января Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, публично заявляла, что цены останутся неизменными. Однако уже вечером 16 января НКРЭКУ внезапно и, по словам депутата, "с нарушением процедур, повысила прайс-кепы на 82,5% – до 15 000 грн за МВт-ч".

Депутат добавил, что, исходя из разницы между аукционной ценой электроэнергии и новым прайс-кепом, государственная компания недополучила около 2 млрд грн, "которые фактически стали прибылью частных трейдеров".

"Вывод 2 млрд грн в такой сложный период из государственной компании может расцениваться только как крайняя форма мародерства с особым цинизмом", – заявил депутат.

Он также обратил внимание на нетипичное, по его мнению, поведение участников торгов 14 января. Герус пояснил, что первые 15 крупнейших покупателей на этих торгах увеличили объемы закупок электроэнергии в среднем на 101%, тогда как остальные 45 компаний сократили их в среднем на 57%.

Парламентарий предполагает, что отдельные крупные игроки могли заранее знать или догадываться о предстоящем росте цен. В связи с этим он призвал срочно расторгнуть договоры с покупателями электроэнергии на аукционе 14 января и провести повторный аукцион по новым ценам.

Парламентарий добавил, что необходимо начать служебные расследования в отношении действий НКРЭКУ и "Энергоатома" относительно возможных злоупотреблений на рынке электроэнергии.

Скандалы вокруг "Энергоатома" - последние новости

"Энергоатом" уже не впервые попадает в скандальные истории. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности в "Энергоатоме" в результате операции "Мидас".

По этой схеме преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Фигурантами дела стали на тот момент министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко, которых Верховная Рада со второй попытки уволила с должностей.

