Правоохранители вышли на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору.

Киевская городская прокуратура задержала бывшего временно исполняющего обязанности первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом", который ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики Украины.

Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, бывшему чиновнику готовится сообщение о подозрении в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.

Речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб, документа, который напрямую касается ядерной безопасности страны.

Видео дня

По словам генпрокурора, следствие установило, что 1 августа 2022 года чиновник заключил договор страхования на 105,642 млн грн. Уже через 12 дней, 12 августа 2022 года, он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн без каких-либо на это экономических оснований.

Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначен: стоимость услуг завышена на 18,6 млн грн, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия.

Кроме того, при изучении структуры собственности компаний-прокладок обвиняемого, прокуратура вышла на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору. Это, по словам генпрокурора, ведет преступление через вопросы национальной безопасности.

"Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и компании-прокладки. А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны. В отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения", - добавил Кравченко.

По данным СМИ, речь идет о Юрии Шейко, который был временно исполняющим обязанности первого вице-президента "Энергоатом" и является бывшим первым заместителем министра энергетики Украины.

Коррупция в энергетике - что известно

Как писал УНИАН, 10 ноября НАБУ и САП провели операцию под названием "Мидас" по разоблачению преступной организации, действовавшей в сфере энергетики. Через схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности "Энергоатом". Тогда детективы пришли с обысками в "Энергоатом" и к уже бывшему министру юстиции Галущенко.

Схема получила название "Шлагбаум". Так, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

5 ноября стало известно, что НАБУ разоблачило на систематическом взяточничестве чиновницу филиала "Энергоатома". По данным следствия, в июне-ноябре 2025 года чиновница получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: