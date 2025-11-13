Правительство поручило наблюдательным советам проверить состояние работы в части закупок.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне скандала в энергетике заявила, что в Украине готовят аудит всех государственных компаний, в том числе энергетических. Об этом глава правительства сообщила в своем Telegram-канале.

"Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в том числе энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок", - отметила Свириденко.

По ее словам, правительство уже приняло решение об увольнении двух министров, санкции против фигурантов материалов НАБУ, а также перезапуск "Энергоатома" - отстранение руководства и начало аудита компании.

Видео дня

Она также подчеркнула, что Кабмин выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в наиболее пораженных прифронтовых регионах. Речь идет о 93 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Отмечается, что финансирование будет направлено на пять направлений: строительство и обустройство укрытий, дополнительная защита ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запаса топлива.

Скандал в "Энергоатоме" - что известно

Как писал УНИАН, 10 ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В НАБУ тогда сообщили о коррупционной схеме влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности в "Энергоатоме". Также тогда правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

В НАБУ обнародовали часть записей, которые касаются этого дела. На записях фигурируют люди, обозначенные такими прозвищами: "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет".

Позже стало известно, что в организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"); бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Кроме того, НАБУ задокументировало передачу денег "Энергоатома" экс-вице-премьеру.

Вас также могут заинтересовать новости: