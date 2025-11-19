В Верховную Раду 12 ноября 2025 года поступило представление премьер-министра Украины об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра юстиции Германа Галущенко. За его увольнение проголосовали 323 народных депутата Украины.

В проголосованном постановлении с регистрационным номером 14217 сказано, что он уволен в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, то есть к полномочиям Верховной Рады Украины относится решение вопроса об отставке членов Кабинета министров Украины.

В рекомендациях к проекту постановления Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики отметил, что в Верховную Раду Украины 12 ноября 2025 года поступило представление премьер-министра Украины об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. При этом о причинах увольнения в представлении не указано.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко не может прийти в парламент на рассмотрение вопроса об отставке Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, потому что она участвует в переговорах с Международным валютным фондом.

По его словам, правительство представит вице-премьер-министр по европейской интеграции Украины Тарас Качка. Также на заседание, несмотря на решение парламента, не пришел сам Галущенко и Гринчук. Стефанчук сказал, что нет информации, где они сейчас находятся.

Стефанчук после голосования об отставке Галущенко сообщил, что уже подписал постановление по этому вопросу.

11 ноября НАБУ и САП обнародовали аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом. Там, вероятно, есть записи разговоров и разговоры бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко. Речь идет о коррупционных схемах.

Коррупционный скандал в "Энергоатоме"

Как сообщал УНИАН, после обнародования этих записей на следующий день, 12 ноября, на внеочередном заседании правительства было принято решение об отстранении Галущенко от должности министра юстиции. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в парламент представление об увольнении Галущенко.

Галущенко тогда заявил, что не держится за должность министра. При этом добавил, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий. Пообещал защищать себя "в юридической плоскости и доказывать свою позицию".

