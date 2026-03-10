Все о холодной зиме 2025-2026: Украина пережила два разных погодных сценария одновременно

Январь на планете стал пятым самым теплым за весь период наблюдений.

Этой зимой Украина пережила два абсолютно разных погодных сценария одновременно. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Она отметила, что зима 2025-2026 годов характеризовалась значительной изменчивостью атмосферной циркуляции и сочетанием различных типов погодных аномалий - волн холода, периодов аномально теплой погоды, сильных дождей, снегопадов и гололеда.

"Одной из ключевых особенностей циркуляции зимой 2025-2026 годов было усиление меридиональности струйного течения и увеличение его амплитуды благодаря периодическому ослаблению Полярного вихря", - отметила метеоролог.

Она объяснила, что это приводило к проникновению арктического воздуха в умеренные широты, на территорию Европы и Северной Америки, формированию кратковременных, но интенсивных волн холода, снижению температуры воздуха ниже климатической нормы и формированию устойчивого снежного покрова в ряде регионов.

Наиболее интенсивными эти процессы были в январе. Впрочем, несмотря на значительные аномалии холода в Европе и Северной Америке, по данным Copernicus Climate Change Service (C3S), этот январь на планете стал пятым самым теплым за весь период наблюдений. В Европе больше всего страдали от арктических вторжений Центральные и Восточные регионы, в том числе и Украина.

Влияние войны на исследование особенностей погоды в Украине

"Когда мы сейчас анализируем особенности погоды в течение определенного сезона или года, то, к сожалению, не можем охватить территорию всей Украины. Это обусловлено тем, что часть метеорологических станций находится на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а некоторые станции были вынуждены изменить свое положение", – пояснила Балабух.

Такие обстоятельства являются чрезвычайно большой потерей для прогнозирования погоды и особенно для исследования климата, где критически важна непрерывность рядов наблюдений. Так, учитывая имеющуюся информацию, достоверно определить особенности климатических условий зимы 2025-2026 годов в Украине можно только для западных, центральных и северных регионов, а также для Одесской и Николаевской областей.

Зима 2025-2026 в Украине

Эксперт подчеркнула, что нынешняя зима в Украине продемонстрировала сложный и неоднородный характер. Южные, частично центральные области Украины, Закарпатье и даже Карпаты длительное время находились в теплой воздушной массе, в то время как северные области, Волынь и Прикарпатье, частично Винницкая, Черкасская и Полтавская области находились под влиянием арктических воздушных масс.

"В феврале это влияние ощутили и восточные области Украины, на которые распространилось влияние Сибирского антициклона. Такая синоптическая ситуация привела к значительным территориальным различиям в ходе зимы и ее характеристиках в Украине", - подчеркнула Балабух.

В целом зима в Украину пришла с опозданием почти на три недели - одновременно с Рождественскими праздниками. Однако на юге страны и в Закарпатье температура воздуха в это время оставалась преимущественно положительной.

"Как следствие, продолжительность метеорологической зимы - периода, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится ниже 0°C, - в этих регионах составляла около 25-35 дней, что на 4-5, а в Закарпатье более 10 дней меньше климатической нормы. В то же время в регионах, находившихся под влиянием Арктики, она была почти на неделю длиннее и достигала 65-70 дней и более", - рассказала метеоролог.

Когда было холоднее всего?

Обычно самым холодным периодом в течение зимы в Украине является вторая половина января - первая половина февраля. Зима 2025/2026 не стала исключением. Арктическое вторжение во второй декаде января обусловило значительное снижение температуры воздуха, что привело к тому, что почти на всей территории Украины средняя за январь температура воздуха была от 1 до 5 градусов и более ниже климатической нормы.

Лишь в отдельных районах на юге Украины и в Закарпатье она оставалась в пределах нормы. Наибольшие аномалии наблюдались на севере Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

"Наиболее суровые условия наблюдались в Житомирской области, где фиксировались самые низкие температурные минимумы, а аномальный холод удерживался дольше всего. Аналогичная ситуация, хотя и с меньшей интенсивностью, наблюдалась в Киевской, Черниговской областях, а также на севере Волыни", - отметила Балабух.

К чему привели неоднородные температуры

Она подчеркнула, что такие неоднородные температурные условия привели к тому, что в среднем по Украине количество дней с морозом за зимний период было в пределах нормы. "В данном случае видим проблему усреднения, когда аномальное тепло южных областей просто "компенсировало" аномальный холод северных регионов. Ситуация напоминает "среднюю температуру по больнице", - отметила эксперт.

Так, хотя средние значения этой величины в Украине соответствовали климатической норме, на самом деле страна пережила два абсолютно разных погодных сценария одновременно.

Что стало особенностью зимы 2025-2026 в нашей стране

По данным эксперта, особенностью этой зимы стало значительное количество дней с морозом ниже -10° и -20° и ниже. Количество дней с минимальной температурой воздуха в -10° и ниже было на одну-две недели больше в Украине по сравнению с нормой.

Такие аномалии были характерны для центральных, северных, восточных и частично западных областей Украины и наибольших значений достигали на Полесье. На остальной территории страны количество дней с такими морозами было в пределах нормы, а на Закарпатье, юге Николаевской и Одесской областей - ниже нормы.

"Особенностью этой зимы является значительное количество дней с морозом ниже -20° в северных областях Украины, где они длились почти на неделю дольше (8-10 дней и более) по сравнению с климатической нормой. Обычно такие температуры характерны для восточных областей Украины и высокогорья Карпат", - отметила Балабух.

Минимальные и максимальные температуры

Как следствие, средняя за зиму минимальная температура воздуха в этом регионе была на 2-2,5 градуса ниже нормы. В то же время в Прикарпатье, Карпатах, Закарпатье, в южных и частично центральных областях страны она была в пределах нормы, а в отдельных регионах выше нормы на 2 градуса.

"Такие же тенденции были характерны и для максимальной температуры, однако ее аномалии были значительно меньше. В результате такие аномалии минимальной и максимальной температуры привели к тому, что зима в регионах с отрицательными аномалиями температуры была холоднее, по сравнению со средними многолетними значениями, на 1-2 градуса", - сказала метеоролог.

Самые низкие температуры были характерны для северных районов Житомирской, Киевской и Черниговской областей. В то же время на юге Украины и особенно - Закарпатье она была теплее на 0,5-1,5 градуса.

На юге Одесской области, в отдельных районах Закарпатья средняя за зиму температура была положительной и достигала +1° и выше. В этих регионах отмечалось и аномальное количество дней со средней суточной температурой +5° и выше, что свидетельствует о продолжении вегетации растений. Таких дней было на одну-две недели больше. На остальной территории Украины средняя за зиму температура воздуха соответствовала климатической норме.

Еще одна аномалия этой зимы и осадки

Поскольку аномально низкие температуры были обусловлены распространением холодного арктического воздуха в антициклонах, для которых обычно характерна безоблачная погода без осадков и с отсутствием ветра, то другой особенностью зимы 2025/2026 года было аномально высокое количество дней со штилем, когда средняя скорость ветра за сутки меньше 1 метра в секунду. В тех районах, которые находились под их влиянием, а также в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье.

Кроме того, осадки распределялись очень неравномерно. В целом за зиму выпало от 80 до 180 миллиметров и более осадков, которые были обусловлены перемещением циклонов и атмосферных фронтов по территории Украины.

В целом такое количество оказалось ниже нормы на 20-30% на западе страны, в то время как в отдельных районах центральных и южных областей их за сезон выпало на 30% и более климатической нормы.

"Особенно аномально сухим был декабрь, когда дефицит осадков достигал 30-70% и более. Значительный вклад в количество осадков за зиму внес январь, который был не только аномально холодным на значительной территории страны, но и достаточно влажным", - отметила Балабух.

Почему все говорили об аномальном холоде зимой 2025-2026?

Как сообщал Погода УНИАН, ранее Балабух относительно того, почему все говорили об аномальном холоде этой зимой, объяснила, что на самом деле наша зима не была настолько аномальной. На восприятие повлияло отсутствие отопления из-за российских обстрелов, а также то, что у нас практически 13 лет подряд почти не наблюдались такие низкие температуры.

Да, зимы были кратковременными, а в отдельные годы на отдельных территориях их вообще не наблюдалось. Украинцы не видели устойчивого снежного покрова, а морозы в -20...-30 градусов очень редко наблюдались в течение этого периода.

Поэтому, когда раньше такие зимы были значительно более частыми, то реакция на них была другой. А когда после аномально теплого периода, который наблюдался в течение последних 10 лет, пришли достаточно типичные погодные условия для этого периода, то "мы на них реагировали очень болезненно".

