Энергетики присоединились к широкому обсуждению проекта стратегии 'Экономика будущего'

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провело секторальные консультации с представителями энергетических ассоциаций и экспертных центров в рамках разработки широкого обсуждения проекта стратегической рамки "Экономика будущего", сообщил Кирилл Криволап, исполнительный директор Центра экономического восстановления.

По его словам, мероприятие собрало отраслевые аналитические центры и профильные бизнес-ассоциации для предметного обсуждения будущего энергетического сектора в контексте долгосрочного развития экономики.

Стратегию "Экономика будущего" правительство разрабатывает совместно с аналитиками Всемирного банка. Документ определяет путь перехода Украины от послевоенного восстановления к устойчивому экономическому росту, повышению производительности и интеграции в экономику ЕС.

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Процесс разработки проекта стратегии "Экономика будущего" представила заместитель министра экономики Дарья Марчак. Аналитические наработки представил Максим Федосиенко, вице-президент по взаимодействию с бизнесом KSE Institute.

"Фокус должен быть на спросе – на потребителях, на энергоемких отраслях, на условиях для работы промышленной базы. Если государство создаст соответствующие рыночные условия – бизнес отреагирует и удовлетворит спрос", – передал Криволап ключевой тезис участников дискуссии.

Отдельной темой стало взаимодействие между энергетиками и экономистами – представителями разных аналитических подходов. "Если видение не создает конфликтов – значит, оно оставляет статус-кво", – привел он один из ключевых тезисов встречи.

Экономика будущего – это стратегическая аналитическая рамка, которая определяет, как Украина может перейти от послевоенного восстановления к долгосрочному экономическому росту, повышению производительности и интеграции в экономику Европейского Союза. Она формирует целостное видение экономической трансформации Украины и согласовывает ключевые реформы, инвестиционные приоритеты и секторальные стратегии.

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