Отмечается, что в компании действует не только культура официального трудоустройства и система премирования, но и страхование.

Компания ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей 2025 года, а также возглавила этот рейтинг среди энергетических компаний.

Об этом свидетельствует рейтинг издания ФОКУС.

Видео дня

"ДТЭК - один из ключевых работодателей украинского энергетического сектора, объединяющий около 55 тысяч сотрудников в 11 областях и Киеве. Несмотря на вызовы войны компания продолжает обеспечивать страну энергией и развивать свои программы поддержки людей, трансформируя производство, систему обучения и социальные стандарты", - говорится в нем.

Отмечается, что в компании действует не только культура официального трудоустройства и система премирования, но и страхование, социальный пакет и оздоровительные программы.

В то же время самым весомым изменением за последний год в ДТЭК стал комплексный проект по созданию условий для трудоустройства лиц с инвалидностью. Компании удалось первой в Украине сделать абсолютно инклюзивное производственное пространство на поверхности одной из шахт.

"В ДТЭК мы осознаем: главная энергия компании - это люди. Поэтому наша задача как работодателя - создать условия, в которых каждый может реализовать себя, независимо от профессии, возраста, опыта или физических возможностей. Мы развиваем инклюзивную среду на всех уровнях - от офисов до производственных предприятий", - отметили в компании.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

Вас также могут заинтересовать новости: