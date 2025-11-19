ДТЭК хочет поставить в Украину дополнительные партии сжиженного газа из США, - гендиректор компании Тимченко

ДТЭК ведет переговоры с американскими компаниями о дополнительных поставках сжиженного газа.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Он рассказал, что пока он находится в Вашингтоне для обсуждения энергетической безопасности, ДТЭК доставил американский сжиженный газ в Литву, который зимой поможет усилить энергобезопасность Украины.
"В ближайшие месяцы Украине понадобится еще много поставок, и ДТЭК уже ведет переговоры с американскими производителями по доставке новых партий LNG в Европу через Балтию и Средиземноморье", - подчеркнул Тимченко.
Глава ДТЭК добавил, что Соединенные Штаты сегодня являются незаменимым энергетическим партнером как для Украины, так и для Европы.
"Пока мы работаем над тем, чтобы покрыть наши насущные потребности этой зимой и ускорить восстановление энергосистемы в долгосрочной перспективе, этот союз будет только крепнуть", - подчеркнул Тимченко.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова импортировал партию американского сжиженного природного газа через Клайпедский терминал в Литве.