Увеличение добычи нефти не означает автоматическое падение цен на нее, поскольку "лишнее" сырье в резервы может выкупить Китай.

ОПЕК+ планирует обсудить ускорение увеличения добычи нефти и в течение трех месяцев может добавить к рынку 1,66 миллиона баррелей "черного золота" в сутки, сообщает Bloomberg.

По словам анонимного источника, картель обсудит постепенное увеличение добычи сырья на встрече 5 октября. Планируется, что члены группы ежемесячно в течение указанного периода будут добавлять на рынок чуть более 500 тысяч баррелей в сутки.

"Никакого решения еще не принято, и повышение примерно на 500 000 баррелей в день является одним из вариантов на столе переговоров", - отмечает издание

Видео дня

Издание напоминает, что в начале сентября ОПЕК+ объявил об увеличении добычи нефти странами-членами группы на 137 тысяч баррелей в сутки.

"Опрос Bloomberg на прошлой неделе показал, что трейдеры и аналитики ранее ожидали, что Саудовская Аравия и партнеры одобрят увеличение добычи в ноябре на 137 000 баррелей в сутки", - добавляют журналисты.

Вместе с тем издание обращает внимание, что хотя ОПЕК+ объявила о значительном увеличении добычи нефти в этом году, фактическая добыча сырья на практике может оказаться меньше, чем было заявлено, поскольку некоторым членам группы необходимо компенсировать предыдущее перепроизводство, а другим - из-за финансовых ограничений или международных санкций - может быть сложно увеличить добычу.

К тому же резкое увеличение добычи нефти не означает автоматического обвала цен на нее, поскольку Китай закупает большие объемы нефти для своего стратегического резерва, предотвращая накопление запасов на Западе.

Цены на нефть

Как сообщал УНИАН, цены на нефть утром 30 сентября продолжили падение после рекордного за последние три месяца роста на прошлой неделе, на фоне согласования Израилем и США плана прекращения войны в Газе.

Поспособствовало падению стоимости "черного золота" и ожидаемое очередное увеличение добычи нефти картелем ОПЕК+ на 137 тысяч баррелей в сутки в ноябре.

Вас также могут заинтересовать новости: