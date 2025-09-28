В долгосрочной перспективе объемы добычи нефти в России будут сокращаться, а ее себестоимость будет расти.

Уже четверть века российская экономика опирается на поток нефтедолларов, который в том числе позволил Кремлю финансировать полномасштабную войну против Украины. Однако этот источник легких денег постепенно исчерпывается без видимой перспективы его восстановления, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что сегодня Москва сосредоточена на выжимании ресурсов из существующих месторождений и почти остановила разведку новых. И в долгосрочной перспективе ситуация для Москвы выглядит довольно мрачно.

Богатые российские месторождения, часто еще советской эпохи, начали истощаться еще до вторжения в Украину, поэтому российские нефтяные компании взялись разрабатывать более труднодоступные месторождения в Арктике и Сибири. Однако для этого нужны продвинутые современные технологии, которых у России нет. Эти технологии имеют американцы, но из-за военных санкций теперь россияне не могут их получить.

Кроме того нефтедобывающая отрасль России страдает от последствий самой войны - часть персонала деньгами или принуждением отправили на фронт, некоторые сбежали за границу. К тому же правительство повысило налоги для нефтяников, чтобы финансировать свою войну.

Все эти факторы уже отбросили российскую нефтяную отрасль на много лет назад. Но даже окончание войны и отмена санкций не решит всех проблем.

По данным Министерства энергетики России, сейчас на труднодоступные месторождения приходится 59% добычи российской нефти, а уже к концу текущего десятилетия это будет 80%. А это значит, что надо будет потратить значительно больше денег, чтобы просто достать нефть из-под земли. А если добавить сюда санкции, из-за которых Россия не может получить нужное для этого импортное оборудование, ситуация становится и вовсе катастрофической.

"Золотая эра гигантских традиционных нефтяных месторождений России осталась в прошлом", - сказала Дарья Мельник, вице-президент по исследованиям в сфере добычи и разведки консалтинговой фирмы Rystad Energy.

А ведь нефть как-то надо экспортировать на глобальный рынок. И если речь идет о месторождениях в Арктике, понадобится большое количество специальных танкеров, укрепленных для плавания в покрытых льдом водах. Такие танкеры Россия не строит и из-за санкций пока не может их купить.

Как писал УНИАН, после более трех с половиной лет войны России против Украины страны ЕС продолжают закупать российские энергоносители. Хотя объемы за это время и сократились примерно в десять раз, Европа до сих пор дает Кремлю по миллиарду евро в месяц.

Также мы рассказывали, что в результате украинской кампании дроновых ударов по НПЗ и нефтетранспортной инфраструктуре в России переработка нефти там сократилась на 20%. Также начались перебои в экспорте нефти на мировые рынки.

