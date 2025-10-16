В НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что атаки РФ приводят к сокращению внутренней добычи газа.

Россия в ночь на 16 октября массированно атаковала дронами и ракетами газовую инфраструктуру Украины, в частности объекты группы "Нафтогаз", что привело к остановке работы части критических объектов, сообщает компания.

Отмечается, что разрушения зафиксированы сразу в нескольких областях. В результате атаки есть пострадавшие.

"Десятки ракет (в том числе баллистических) и сотни дронов-"шахедов" ударили по гражданским объектам, которые обеспечивают украинцев газом и теплом. К сожалению, есть пострадавшие - четверо наших коллег получили ранения. Есть разрушения сразу в нескольких областях, часть критических объектов временно остановлена", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что подобные вражеские удары приводят к уменьшению объема добычи газа в Украине.

"Такие удары непосредственно влияют на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта", - отмечается в сообщении.

Удары РФ по газовой инфраструктуре Украины - последние новости

Россия осенью активизировала атаки на газовую инфраструктуру Украины. Так, 15 октября глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что за последнюю неделю РФ трижды атаковала газовую инфраструктуру Украины, а в ночь на 15 октября была атакована одна из ТЭЦ НАК "Нафтогаз Украины".

Из-за массированных российских атак Украина была вынуждена увеличить импорт газа и планировала закачать в газохранилища 4,6 миллиарда кубометров "голубого топлива".

После последних атак потребность в импорте только возросла. Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что Украина сейчас ведет переговоры о расширении импорта газа примерно на 30%, что составляет 1,38 миллиарда кубометров.

Удары РФ по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

