В ночь на 16 октября Россия нанесла удар по Полтавской области. Были атакованы объекты газодобычи "ДТЭК Нафтогаз". Их работа была приостановлена, пишет энергокомпания в Telegram.

"Ночью враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами", - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут добавил, что объекты нефтегазовой промышленности были повреждены в результате как падения обломков, так и прямых попаданий.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населённых пунктах. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки", - написал он в Telegram.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ продолжает уничтожать газодобычу Украины. По оценкам эксперта Владимира Омельченко, в итоге Украине придется докупить зимой до 4 миллиардов кубометров газа. Оккупанты стремятся усложнить теплообеспечение крупных городов.

Кроме того, известно, что на момент 09:53, 16 октября, в ряде областей Украины применили экстренные и аварийные отключения. Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и других областях.

