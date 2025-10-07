Светлана Гринчук отметила, что покупать дополнительный газ планируется как за грантовые, так и кредитные средства под гарантии ЕС.

Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа на ориентировочно 30%, что составляет около 1,38 миллиарда кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук во время встречи с журналистами.

Она проинформировала, что этот вопрос обсуждался во время встречи с послами стран "Большой семерки" 7 октября.

"Мы планируем, если нам удастся, увеличить возможности импорта газа до 30%",- отметила министр.

Гринчук добавила, что продолжаются переговоры о финансировании импорта "голубого топлива" как за счет кредитных, так и грантовых средств.

Чиновница не назвала объем дополнительного газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, отметив, что это зависит от интенсивности российских атак.

Запасы газа в Украине и атаки России

По информации аналитической компании ExPro, Украина уже накопила в хранилищах большие запасы "голубого топлива", чем в прошлом году. По состоянию на 14 сентября запасы газа составляли 12,055 миллиарда кубометров, что на 5 миллионов кубометров больше, чем на аналогичную дату 2024 года.

Однако, одновременно с этим, выросла и интенсивность российских атак по украинской газовой инфраструктуре.

Удары России по газовой инфраструктуре Украины - последние новости

Россия продолжает систематически атаковать энергетическую и, в частности, газовую инфраструктуру Украины. В частности, в ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли второй за неделю массированный удар по газовым объектам, которые обеспечивают украинцев "голубым топливом" в отопительный период.

За два дня до этого враг ударил по газодобывающим объектам Харьковской и Полтавской областей, применив десятки ракет и дронов, не все из которых, к счастью, долетели до целей.

Уже экс-министр энергетики Герман Галущенко в июне 2025 года отмечал, что в хранилища будет закачано 4,6 миллиарда кубометров импортного газа.

13 сентября стало известно, что ЕБРР предоставит украинскому "Нафтогазу" 500 миллионов евро на закупку "голубого топлива" под гарантию Евросоюза.

Как ранее сообщал энергетический эксперт Геннадий Рябцев, для успешного прохождения осенне-зимнего периода Украина должна накопить не менее 13,5 миллиарда кубометров газа в хранилищах.

