Радикальная трансформация: стало известно, как подорожание топлива изменило авторынок Украины

Апрельские цены на бензин и дизельное топливо стали мощным стимулом для развития энергоэффективности.

Пока сегмент традиционных автомобилей с ДВС сокращается, электромобили и гибриды активно увеличивают свою долю во всех категориях - от импорта подержанных машин до продаж в автосалонах. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Главной причиной этого стал рост цен на АЗС, которые сейчас составляют 73,5 гривни за бензин А-95 и 87,7 гривни за дизельное топливо.

"В то время как литр топлива приближается к отметке 100 грн, электричество остается островком стабильности", - говорят специалисты.

Видео дня

В Институте исследований авторынка добавляют, что бытовой тариф для ночной зарядки дома, а также тарифы на скоростных станциях на уровне 20-24 гривень за кВт·ч создают существенную разницу в стоимости одного километра пробега.

Внутренний авторынок

На вторичном рынке в апреле ситуация менялась наиболее медленно, если сравнивать с мартом.

Бензиновые и дизельные автомобили оставались основой рынка (42,9% и 25,4% соответственно), однако доля дизельного сегмента за месяц заметно сократилась - на 2,2%.

Доля электромобилей выросла до 8,5% (+2%), а доля автомобилей с газобаллонным оборудованием (20,2%) осталась практически неизменной.

Импортированные подержанные автомобили

В сегменте импорта тенденции остаются схожими, однако динамика изменений здесь значительно резче. Покупатели, которые привозят автомобили из-за границы, все чаще сразу отказываются от моделей с высоким расходом топлива.

Так, сегмент электромобилей вырос на 2,5%, достигнув 11,4% рынка подержанного импорта. Это является прямой реакцией на цены на нефтепродукты. Вместе с бензиновыми автомобилями дизельный сегмент также потерял 1,3% в доле рынка.

Гибриды уверенно удерживают около 8% рынка, оставаясь компромиссным вариантом для тех, кто еще не готов полностью отказаться от ДВС, но уже стремится сократить расходы на топливо.

Рынок новых автомобилей

Наиболее радикальные изменения фиксируются на рынке новых автомобилей, где покупатель является наиболее "прогрессивным" и быстрее всего реагирует на совокупную стоимость владения автомобилем.

Гибриды уверенно выходят в лидеры: сегодня каждый третий новый автомобиль в Украине - гибрид (33,4%). Доля новых электромобилей выросла сразу на 5% и достигла 8,9%.

Бензиновые и дизельные автомобили в сумме потеряли более 6% рыночной доли за месяц. Покупатели новых автомобилей все чаще отказываются от традиционных двигателей в пользу технологий, позволяющих заряжаться от электросети.

Тенденции и прогнозы - что говорят специалисты

В Институте исследований авторынка отмечают, что украинский авторынок перешел в режим жесткой экономии. Эксперты говорят:

"Если раньше покупатели обсуждали мощность двигателей или надежность объемных атмосферных моторов, которые можно было "смягчить" установкой ГБО, то сегодня в центре внимания - стоимость зарядки и расходы на 100 км".

По их словам, в ближайшей перспективе это неизбежно изменит рейтинги популярности моделей - лидерами станут автомобили, которые позволяют владельцам максимально экономить на расходах.

Украинский авторынок - другие новости

Ранее стало известно, что в течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился 5 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Этот результат на 12% уступает показателю апреля 2025 года.

Лидером среди новых дизельных легковых автомобилей стал кроссовер Renault Duster, который украинские водители традиционно выбирают за практичность, надежность и хорошую адаптацию к украинским дорогам.

Сообщалось также, что в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 13,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: