В Украине могут исчезнуть привычные АЗС, но появятся маленькие пункты с колонками, - эксперт

По мнению топливного эксперта, в качестве меры защиты от атак различных дронов можно перейти на курьерскую доставку топлива.

Российские атаки на украинские АЗС могут привести к изменениям в распределении и доставке топлива конечному потребителю. Об этом основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин сказал в интервью для YouTube-канала "Суперпозиция".

По его мнению, дефицита бензина в Украине в результате российских ударов по АЗС не возникнет, но возникнет проблема с распределением и доставкой топлива конечному потребителю.

Также он отметил, что врагу известны места расположения автозаправочных станций в Украине, и поэтому не следует ожидать, что российские удары прекратятся.

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По его словам, если АЗС понесли существенные разрушения, то на восстановление может уйти до полугода. Если повреждены отдельные участки, то на восстановление может уйти неделя, две, месяц-полтора и т. д.

"Но это стоит больших денег, и бизнес, вкладывающий их сейчас – после того, как он одну АЗС восстановил, а её снова разбили, вторую восстановил, а её снова разбили, – в принципе, не станет этим заниматься. Поэтому, знаете, наверняка у нас будут такие АЗС, немного изувеченные – где-то без этих красивых, шикарных магазинов, к которым мы привыкли, без тех длинных хот-догов, а будут какие-то будочки и колонки. Благодаря тому, что у большинства АЗС есть подземные резервуары, резервуары обычно не страдают. Насосы, колонки – это можно заменить. Поэтому о красоте будем постепенно забывать", – отметил Леушкин.

По его словам, сейчас возникает вопрос безопасности не только на прифронтовых территориях. Он считает, что в настоящее время АЗС становятся опасным местом на фоне российских атак, и в случае воздушных тревог их нужно покидать и находиться в 100 метрах от них, не ближе, и не приближаться.

"Если это сработает, если сейчас будут достаточно жесткие условия работы на АЗС и во время воздушных тревог, и мы увидим, что количество ранений и смертельных случаев стало меньше или вообще исчезло, то на этом они и остановятся. Если это не поможет – тогда, возможно, будут приняты какие-то военные меры", – сказал эксперт.

При этом, говоря о тех районах, где уже нет АЗК, например в Тростянце, Никополе, Изюме и т. д., – там нужно внедрять что-то вроде мобильных АЗС. Но такие мобильные АЗС также служат мишенью для врага, в которую захватчики могут поразить FPV-дроном, ударным "Шахедом" или другим дроном.

"Нужно переходить на курьерскую доставку, когда маленькие машинки возят канистры", – считает Леушкин.

Последствия атак России на АЗС и бензовозы

Как сообщал УНИАН, российские удары по топливной инфраструктуре создают серьезные проблемы с поставками топлива в отдельные регионы Украины. В опасных районах это приводит к неконтролируемому росту цен и проблемам с доступностью топлива.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН рассказал, что ключевая проблема заключается не столько в уничтожении АЗС, сколько в ударах по бензовозам. По его мнению, следствием может стать не столько общее подорожание на автозаправках, сколько фактическое сворачивание работы АЗС в наиболее опасных городах.

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