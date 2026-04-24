Угрозы с воздуха и на земле: на ЧАЭС раскрыли, как РФ и Беларусь затрудняют работу атомщиков

После полномасштабного вторжения Российской Федерации и закрытия транзита через территорию Беларуси работники Чернобыльской АЭС вынуждены тратить на дорогу до работы в несколько раз больше времени, а воздушные атаки остаются главной угрозой безопасности для региона. Об этом в интервью УНИАН рассказал генеральный директор ГСП "Чернобыльская АЭС" Сергей Тараканов.

По его словам, еще после аварии 1986 года город Славутич строили как замену Припяти – примерно в 50 км от станции. В то же время тогда не учли, что между городом и ЧАЭС будет проходить территория Беларуси.

По словам Тараканова, до полномасштабного вторжения персонал ездил на вахту на электричке два раза в неделю, пересекая границу без остановок и проверок. Сейчас этот маршрут недоступен, поэтому работникам приходится ездить на автобусах через Десну и Вышгород – 5-6 часов вместо 40 минут.

"Из-за этого мы перешли на более длительные вахты по 10–13 суток. Это сильно усложнило нам жизнь. Мы обустроили места для проживания персонала непосредственно на площадке", – сказал гендиректор ЧАЭС.

Сейчас на станции работает около 2200 человек, большинство из которых проживает в Славутиче. Кроме того, еще около тысячи работников – в филиале "Атомремонтсервис" НАЭК "Энергоатом", который также расположен в городе.

Всего в Славутиче проживает около 20 тысяч человек. Часть жителей уехала из-за войны, но город принял внутренне перемещенных лиц. По словам Тараканова, в Славутиче реализуются проекты строительства жилья при поддержке доноров, в частности Еврокомиссии.

"Не могу сказать, что город активно развивается, но он точно живет", – добавил он.

Глава ЧАЭС также подчеркнул, что регион фактически является прифронтовым, несмотря на административную принадлежность Славутича к Киевской области.

"Территориально мы находимся в Черниговской области. А Черниговская область сильно страдает от вражеских атак. Мы фактически являемся прифронтовым регионом, хотя мало кто об этом говорит. Но мы и до этого не очень расслаблялись, а сейчас – тем более", – отметил Тараканов.

