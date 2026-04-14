Время есть до 2030 года: эксперт дал неутешительный прогноз по защитной арке над ЧАЭС

Восстановительные работы крайне важно провести до этой даты.

Поврежденный российскими оккупантами Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции необходимо восстановить до 2030 года. По истечении этого срока металлические конструкции конфайнмента подвергнутся коррозии, которую будет невозможно остановить.

Старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни в интервью УНИАН сообщил, что объект "Укрытие" под НБК уже сейчас может обрушиться в любой момент.

"2030 год так важен из-за коррозии стальных элементов и всей стальной конструкции. Есть прогноз, что именно с 2030 года коррозия начнет усиливаться. Проблема в том, что НБК рассчитан на 100 лет работы. Но если начинается коррозия, вы уже не можете точно знать, как долго это сооружение сможет функционировать", – говорит Берни.

НБК был поражен российским дроном в феврале 2025 года. Специалист считает, что полностью вернуть конфайнмент в исходное состояние невозможно.

"Для Greenpeace это еще одно российское военное преступление – удар по Чернобылю, который поставил под угрозу невероятный, колоссальный труд работников Чернобыльской зоны и инженеров, направленный на защиту окружающей среды Украины и всей Европы. И теперь эти работы не будут выполнены в те сроки, которые являются абсолютно критическими", – отмечает эксперт.

Берни напоминает, что саркофаг на ЧАЭС – объект "Укрытие" – в 1986 году построили чуть больше, чем за 200 дней. Ожидалось, что он прослужит около 20 лет. Никакого полноценного фундамента у него нет.

"Существует риск обрушения – то есть падения внутрь на реактор и радиоактивные материалы. Там не менее 4 000 килограммов высокорадиоактивной пыли и ядерного топлива. Сейчас, спустя 40 лет после сооружения саркофага, он может обрушиться в любой момент. Новый безопасный конфайнмент и был создан для того, чтобы сдерживать эту радиацию и эти материалы именно из-за угрозы обрушения. Но также он был спроектирован для постепенного демонтажа самой конструкции", – говорит Берни.

Строительство конфайнмента обошлось в более чем 2 миллиарда евро, напоминает специалист. Сейчас его внешний и внутренний слои пробиты в результате атаки россиян.

"После того как в 2019 году Новый безопасный конфайнмент передали Украине, продолжалась процедура ввода его в эксплуатацию, чтобы можно было начать разборку и демонтаж наиболее уязвимых частей саркофага. Этого нельзя будет сделать, пока не завершат оценку, в частности повреждений основных кранов, а затем – если это вообще будет возможно – не выполнят полный ремонт и не восстановят их полную функциональность", – подчеркивает Берни.

Общая стоимость восстановления НБК может достигать 500 миллионов евро. Международные партнеры Украины выделяют для начала ремонтных работ десятки миллионов евро, сообщает министр иностранных дел Андрей Сибига.

В Министерстве энергетики сообщили, что в настоящее время все объекты ЧАЭС функционируют в штатном режиме, а уровень радиации остается в пределах нормы.

