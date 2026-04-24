'В любой момент может что-то упасть': директор ЧАЭС раскрыл худший сценарий на станции

На данный момент на ЧАЭС не видят рисков обрушения объекта "Укрытие".

После попадания дрона и пожара на Чернобыльской АЭС в феврале 2025 года Новый безопасный конфайнмент (НБК) утратил полную герметичность, и российские ракеты и дроны представляют постоянную угрозу безопасности объекта. Как рассказал генеральный директор ГСП "Чернобыльская АЭС" Сергей Тараканов в интервью УНИАН, ни одна атомная станция в мире не проектировалась с учетом постоянных дроновых или ракетных атак.

"Если какая-то тяжелая ракета типа "Искандера", "Кинжала" или "Калибра" попадет прямо в НБК, разрушит внешнюю оболочку и попадет в объект "Укрытие", то он, конечно, будет разрушен, как будет разрушено любое здание", – отметил он.

После этого, пояснил директор ЧАЭС, топливные массы, которых внутри объекта "Укрытие" находится несколько сотен тонн, а также пыль поднимутся в воздух и сформируют облако, которое ветер может унести в любом направлении.

Тараканов также напомнил, что первой страной, которая обнаружила аварию в 1986 году, была Швеция, в то время как СССР пытался все скрыть. То есть тогда за 5-6 суток радиоактивная волна из Чернобыля достигла аж Скандинавии. Новый выброс может иметь непредсказуемую географию распространения.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент рисков обрушения объекта "Укрытие", расположенного под поврежденным НБК, прямо над четвертым реактором, нет.

"Мы ведем мониторинг этих конструкций, и без внешнего воздействия ничего обрушиться не должно. Хотя над нами летают ракеты и дроны, и в любой момент может что-то упасть. И никто не сможет тогда дать гарантию, что эти сооружения выстоят", – сказал Тараканов.

По его словам, характер прошлогоднего удара российского дрона по НБК Чернобыльской АЭС свидетельствует, что инцидент не был случайным. Он предположил, что атака могла быть направлена на проверку устойчивости и реакции мирового сообщества.

"Территория любой атомной станции, включая Чернобыльскую, не должна быть полем боя. Но, к сожалению, это уже происходит. Это акт ядерного терроризма со стороны России", – рассказал генеральный директор ЧАЭС.

22 апреля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что Россия неоднократно запускала ракеты и дроны по траекториям вблизи Чернобыльской АЭС и других ядерных объектов Украины во время атак.

14 апреля старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни сообщал, что повреждения нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после российского удара создали беспрецедентные вызовы для спасателей и инженеров. По его словам, полноценное восстановление объекта во время войны выглядит почти нереальным.

Ранее сообщалось, что, по оценкам французских экспертов, ремонт повреждений защитной конструкции на Чернобыльской АЭС, вызванных российским ударом дроном, продлится до 2030 года и обойдется примерно в 500 млн евро.

