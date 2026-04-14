Украина залатала дыру в защитной арке над ЧАЭС: эксперт объяснил, почему это не спасет ситуацию

В настоящее время существуют сотни других поврежденных участков, требующих ремонта.

Повреждения нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после российского удара создали беспрецедентные вызовы для спасателей и инженеров, а полноценное восстановление объекта во время войны выглядит почти нереальным. Об этом в интервью УНИАН заявил старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни.

По его словам, в течение трех недель после удара 14 февраля спасатели и работники ЧАЭС были вынуждены бороться с пожарами в крайне сложных условиях. Чтобы добраться до очагов возгорания, спасателям пришлось прорезать отверстия в кровле и стенах конфайнмента и заводить внутрь пожарные рукава. Впоследствии им удалось закрыть большое отверстие, что позволило защитить объект от осадков.

При этом, как подчеркнул эксперт, в настоящее время существуют сотни других поврежденных участков, которые требуют ремонта.

"Эти работы будут продолжаться в течение следующих месяцев, однако это не вернет объект в то состояние, в котором он был лицензирован для работы", – отметил Берни.

Он подчеркнул, что восстановление конфайнмента является чрезвычайно сложной технической задачей из-за высокого уровня радиации. В некоторых зонах работники могут получить предельную годовую дозу облучения уже за несколько часов работы, что значительно затрудняет проведение ремонта.

"Для работника атомной отрасли допустимая годовая доза – в 20 раз выше той, которую обычно получаем мы с вами за год, то есть 20 миллизивертов. Но в отдельных частях нового безопасного конфайнмента можно получить такую дозу облучения, что, скажем, уже после 11 часов работы на этом все – дальше работать до конца года человек не сможет", – сказал Берни.

По оценкам эксперта, разработка полного плана восстановления займет около 18 месяцев. В то же время, пока продолжается война, возможности для полноценного ремонта остаются ограниченными.

Ориентировочная стоимость восстановления, по разным оценкам, составляет от 300 до 700 млн евро. Таким образом, сумма в 500 млн евро, о которой ранее сообщал Европейский банк реконструкции и развития, реалистична, хотя окончательные расходы пока неизвестны.

Берни подчеркнул, что Украина не должна самостоятельно нести эти расходы, ведь повреждения вызваны российской агрессией. Одним из потенциальных источников финансирования он назвал замороженные российские активы, хотя признал, что доступ к ним требует политических решений и времени.

В то же время для неотложных ремонтных работ уже необходимо около 30 млн евро, которые предоставляют международные партнеры, преимущественно европейские страны.

Несмотря на сложность ситуации, эксперт призвал украинцев не паниковать, отметив, что специалисты Чернобыльской зоны имеют необходимые планы для стабилизации объекта. В то же время он предупредил о серьезных рисках: из-за продолжающихся российских атак существует угроза новых ударов, что может еще больше осложнить ситуацию.

"Простых решений здесь не существует, и все это потребует времени. Но я не уверен, хватит ли нам этого времени, ведь саркофаг может обрушиться. И пока продолжаются российские атаки, пока дроны и ракеты пролетают над Чернобылем каждые несколько дней… всегда остается риск, что удар может повториться – случайно или намеренно", – подчеркнул Берни.

Удары России по Чернобыльской АЭС – последние новости

В феврале 2025 года Россия нанесла преднамеренный удар по новому конфайнменту ЧАЭС. Оккупанты попали в укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Удар был нанесен дроном с фугасной боевой частью. В результате атаки вспыхнул пожар.

Как писало издание Financial Times, после атаки российских дронов в Новом безопасном конфайнменте Чернобыльской АЭС образовалась дыра, угрожающая безопасности всего континента. Украина провела аварийный ремонт, накрыв самое большое отверстие защитным экраном, однако это не устраняет угрозу.

В конце марта французские эксперты завершили предварительную техническую оценку повреждений защитной конструкции на Чернобыльской АЭС после удара российского дрона. По предварительным оценкам, ремонт продлится до 2030 года и обойдется примерно в 500 млн евро.

Тогда же министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что европейские партнеры выделяют десятки миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской атомной электростанции.

