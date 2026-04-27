Взлетит ли цена на топливо до 100 грн за литр: эксперт рассказал, что происходит на рынке

Высокая конкуренция между сетями украинских АЗС заставляет операторов бороться за каждого клиента.

Стоимость топлива по 100 грн за литр пока не ожидается, поскольку рынок остается стабильным. В то же время высокая конкуренция между сетями АЗС не дает возможности для спекуляций в Украине.

Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире "Новости.Live". По словам эксперта, такой сценарий действительно был возможен в период пиковых цен по миру, когда стоимость топлива составляла более 1 500 долларов за тонну.

"Тогда действительно такая перспектива была абсолютно реальной. Потому что оптовая цена составляла 92 гривни. С учетом транспорта, расходов заправочной станции и хоть какого-то заработка, 100 гривень было вполне реальным прогнозом", – сказал Куюн.

При этом он отметил, что сейчас ситуация изменилась. Оптовая цена снизилась примерно до 80 грн, и соответственно на заправках топливо стоит в пределах 87-88 грн за литр.

"Если мировая цена снова поднимется до 1 500 долларов за тонну, тогда снова будем об этом говорить. На данный момент таких ожиданий нет", – продолжил эксперт.

Кроме того, Куюн считает, что спекуляции на рынке практически невозможны из-за очень высокой конкуренции.

"Концентрация заправочных станций на тысячу автомобилей, я думаю, одна из самых высоких в мире. И, соответственно, это создает конкуренцию, когда приходится бороться за каждый литр в сети. Соответственно, завысить цены здесь просто невозможно, потому что сразу, как только ты попробуешь это сделать, куча станций, которые этого делать не будут – соответственно, просто заберут твоих потребителей", – резюмировал Сергей Куюн.

Цены на топливо в Украине – последние новости

27 апреля средние цены на большинство видов топлива на украинских АЗС в определенной степени выросли. При этом стоимость автогаза не изменилась. Больше всего подорожал премиальный бензин марки А-95.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин рассказал УНИАН, что, несмотря на вероятный рост оптовых цен на топливо, цены на бензин и дизельное топливо на АЗС на этой неделе, скорее всего, не изменятся.

