'Такого еще не было': эксперт предсказал, что будет с ценами на АЗС на этой неделе

Дмитрий Леушкин отметил, что объем топлива на рынке превышает спрос на него.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС на этой неделе, скорее всего, не изменятся, несмотря на вероятный рост оптовых цен на топливо. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Тишина и покой будут на этой неделе. Ничего не произойдет. Хотя котировки (нефти и газойля, - УНИАН) растут, однако на АЗС используют топливо, которое было закуплено, когда нефть и газойл были дешевле… Возможны колебания в пределах статистической погрешности", - подчеркнул эксперт.

В то же время он ожидает роста оптовых цен на топливо ввиду подорожания нефти и газойля, но пока стелы сетей АЗС не спешат реагировать. Большинство заправок предлагают клиентам практически идентичные цены – и это уникальная ситуация, которой никогда раньше не было.

Видео дня

"Тенденция идет к незначительному повышению цен. Рынок перенасыщен (объем топлива превышает спрос на него, – УНИАН). Продаж нет ни у кого. У всех на стелах одна цена (на дизель, – УНИАН), кроме OKKO и WOG. Обратите внимание: UPG – 86,90 грн/л, UKRNAFTA – 86,90 грн/л, БРСМ – 86,90 грн/л, AMIC – 86,90 грн/л. Уникальная ситуация. Такого не было, пожалуй, никогда. Пока все стоят и смотрят друг на друга", – подчеркнул Леушкин.

Он также не ожидает изменения стоимости бензина. Как и в случае с дизелем, здесь возможны лишь незначительные колебания.

"Неделя затишья перед бурей или между бурями. "Укрнафта" вряд ли решится на повышение цен. Соответствующим образом отреагирует и рынок", – отметил эксперт.

Цены на бензин в Украине - последние новости

23 апреля средние цены на топливо преимущественно снижались. В частности, средняя стоимость премиального 95-го бензина на АЗС снизилась на 51 копейку – до 75,79 грн/л по сравнению с ценой 22 апреля.

Между тем Антимонопольный комитет рекомендовал сетям АЗС оперативно изменять цены на топливо в зависимости от колебаний цен на нефть и газойл.

