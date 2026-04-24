Регулятор обратился к АЗС из-за дорогого топлива и установил крайний срок: что будет с ценами

АМКУ призывает участников рынка оперативнее снижать цены на своих стеллажах в случае снижения мировых цен.

Антимонопольный комитет рекомендовал АЗС формировать справедливые цены на топливо, обоснованные экономическими факторами, и дал 10 дней на соответствующую реакцию, сообщает официальный сайт АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов, в частности с учетом рыночных колебаний стоимости их закупки, при условии соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции", – отмечается в сообщении.

АМКУ подчеркивает, что рекомендации комитета обязательны для участников топливного рынка. Также в ведомстве напомнили, что ввиду стремительного роста розничных цен на бензин, дизель и сжиженный газ, 9 марта было начато рассмотрение дела по признакам совершения антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов, "в котором в настоящее время осуществляется сбор и анализ доказательств".

Видео дня

При этом АМКУ отмечает, что рост цен на топливо происходил на фоне стремительного роста мировых цен на нефть, котировок на нефтепродукты на рынках Евросоюза, проблем с обеспечением достаточных объемов импорта, роста курса валют и расходов на логистику.

В ведомстве добавили, что розничные рынки нефтепродуктов в Украине имеют конкурентную структуру. Другими словами, в ведомстве не фиксируют ценового сговора среди АЗС. В то же время АМКУ призывает участников рынка оперативнее снижать ценники на своих стеллах в случае снижения мировых цен.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня

Между тем, согласно данным портала "Минфин", премиальный А-95 бензин на украинских АЗС в пятницу, 24 апреля, стоит в среднем 75,74 грн/л. В то время как обычный 95-й – 72,44 грн/л. Оба вида топлива за сутки подешевели на 5 копеек. В то же время 92-й бензин не изменился в цене и стоит по состоянию на сегодня 67,31 грн/л.

Дизельное топливо сбросило всего 11 копеек и продается в среднем по 88,10 грн/л. В то время как за литр сжиженного газа 24 апреля просят 48,87 грн/л, что всего на 4 копейки меньше, чем накануне.

Цены на бензин в Украине – последние новости

В результате боевых действий на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть стоимость топлива на украинских АЗС существенно выросла. Однако на фоне новостей о возможном перемирии в Иране и потенциальном возобновлении судоходства через Ормузский пролив, которые привели к обвалу мировых цен на нефть, стоимость топлива начала снижаться. В частности, 23 апреля стоимость премиального 95-го бензина упала на 51 копейку по сравнению со средой. Но цены до сих пор значительно выше, чем были до начала военной кампании в Иране.

Учитывая скачок цен на топливо на АЗС, Антимонопольный комитет в марте возбудил дело по признакам нарушения на рынке АЗС. Однако 8 апреля глава АМКУ Павел Кириленко сообщил, что его ведомство не обнаружило доказательств сговора на рынке топлива.

