Цены на бензин снова пошли вверх: сколько стоит топливо на АЗС в понедельник

Средняя стоимость премиального бензина 95-го класса за выходные выросла на 54 копейки.

Средние цены на большинство видов топлива на АЗС 27 апреля несколько выросли. В то же время стоимость автогаза не изменилась, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что больше всего подорожал премиальный бензин марки А-95. Его стоимость в течение выходных, в среднем, выросла на 54 копейки – до 76,28 грн/л.

При этом другие виды топлива подорожали незначительно. Обычный 95-й прибавил лишь 2 копейки – до 72,46 грн/л. Дизельное топливо сегодня по сравнению с прошлой пятницей подорожало на 4 копейки – до 88,14 гривни за литр.

Цены на бензин

Дешевле всего бензин марки А-95 в последний понедельник апреля продают в сети Brent Oil. Здесь средняя цена – 66,85 гривни за литр. Самый дорогой 95-й предлагают в сети Grand Petrol – 76,99 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 72,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 72,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG – 75,90 грн/л;

БРСМ – "Нафта" – 69,92 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самое дешевое дизельное топливо 27 апреля заправляют в сети "Фактор". Средняя стоимость топлива здесь – 85 гривень за литр. Самый дорогой дизель продают в сети Grand Petrol – 91,99 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 87,90 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 86,56 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего газом в первый рабочий день недели заправляют в сети "Кворум" – 46,28 грн/л, а дороже всего – в сети Motto – 52,98 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,25 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Цены на топливо в Украине – последние новости

23 апреля цены на топливо на АЗС преимущественно снижались. В частности, средняя стоимость премиального 95-го бензина на АЗС 23 апреля снизилась на 51 копейку – до 75,79 грн/л.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин ожидает, что на текущей неделе цены на бензин и дизель существенно меняться не будут.

