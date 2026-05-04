'В ожидании роста': эксперт оценил, что будет с ценами на бензин и дизель на АЗС

Дефицита топлива в Украине точно не будет, считает эксперт.

В эти выходные "Укрнафта" повысила стоимость дизельного топлива на своих АЗС на 1 гривну, поскольку стоимость венгерского дизеля, поставки которого планировалось возобновить 1 мая, оказалась на 1,5 грн/литр выше рыночной. Как рассказал в комментарии УНИАН основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин, примеру "Укрнафты" последовали и ряд других сетей.

"Инициатором повышения цен на этот раз оказалась "Укрнафта". Она находится в несколько неудобном положении после запуска трубы (возобновления поставок дизельного топлива из Венгрии, – УНИАН). Венгерский контракт дорогой, его нужно выполнять, поэтому входная цена на дизель у них сейчас не очень комфортная. В связи с чем они подняли цены. ОККО и WOG поддержали тренд, SOCAR поддержал, UPG пока не поднялись, но, я думаю, это лишь вопрос времени", – отметил Дмитрий Леушкин, прогнозируя, что это подорожание поддержат и другие сети.

Аналогичный тренд эксперт ожидает и в отношении цен на бензин.

При этом Дмитрий Леушин отметил, что оптовые цены на топливо более-менее стабильны, но трейдеры ожидают роста цен.

"Все в ожидании роста цен, все ожидают, что произойдет на иранском театре боевых действий. Но это события, которые пока не произошли", - отметил Дмитрий Леушкин

При этом эксперт отмечает, что существенных изменений в ценах на бензин и дизель на этой неделе ожидать не стоит, но все будет зависеть от точечных решений "Укрнафты", ОККО, WOG и ситуации на Ближнем Востоке.

"Все будет зависеть от точечных решений "Укрнафты", ОККО и WOG. Но вероятность того, что цена будет меняться и дальше, невелика… Однако, возможно, "Укрнафта" захочет поднять цены еще на 50 копеек или на гривну. Конкретного сценария, что что-то должно подешеветь или подорожать, нет. Выжидательная неделя", – отметил эксперт

Он добавил, что топлива в Украине более чем достаточно.

"Дефицита точно не будет", – отметил эксперт.

Цены на топливо на АЗС в Украине

Как сообщал УНИАН, средние цены на премиальный бензин на АЗС в последний день апреля несколько снизились, несмотря на рост мировых цен на нефть и котировок газойля. В то же время средняя стоимость дизельного топлива 30 апреля не изменилась.

Ранее Антимонопольный комитет призвал участников рынка оперативнее снижать ценники на своих стеллах в случае падения мировых цен.

