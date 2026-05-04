'Это больше, чем детская мечта': ХАС о роли ведущего в 'Караоке на майдане'

Премьера "Караоке на майдане" состоится уже 10 мая.

Легендарное "Караоке на майдане" возвращается на экраны – и на этот раз не только как развлекательное шоу, но и как благотворительная инициатива. Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" возвращают "Караоке на майдане" ради важной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые". Отныне каждая песня – это не просто выступление, а вклад в помощь нашим защитникам.

Главной интригой сезона стал выбор ведущего, ведь впервые в центре легендарного круга зрители у микрофона увидят не Игоря Кондратюка, а рэпера ХАСа. Для артиста этот шаг стал неожиданным и в то же время чрезвычайно ответственным испытанием.

В интервью программе "Ближе к звездам" ХАС признался: он даже не предполагал, что когда-то займет место, которое в памяти миллионов украинцев годами ассоциировалось исключительно с одним человеком. По его словам, стать частью такого проекта – это вызов, к которому он относится с особым трепетом и уважением к традициям шоу.

"Это как, простите за такое сравнение, но это как в детстве тебе ставят табуретку для стишка. Вот это только та самая табуретка, только очень много камер. Поэтому я всегда говорю, что это не детская мечта. Это больше, чем детская мечта", – поделился рэпер ХАС.

Новый ведущий "Караоке на майдане" осознает, что зрители неизбежно будут сравнивать его с Игорем Кондратюком – и считает это абсолютно естественным. Несмотря на это, ХАС сознательно принимает новую роль и ответственность, ведь для него это возможность стать частью проекта, который знают и любят несколько поколений зрителей: "Давайте честно, никто никогда не мог подумать, что кто-то может занять место Кондратюка. Я очень разочаруюсь, если никто не напишет, что Кондратюк был лучше".

Премьера "Караоке на майдане" состоится уже 10 мая в 11:00 в эфире ТЕТ. Во время эфира на экране будет появляться QR-код, по которому зрители смогут сделать пожертвование в поддержку реабилитационного центра "Титановые".

Те, кто хочет лично почувствовать атмосферу "Караоке на майдане", могут присоединиться к открытым съемкам. Они состоятся 16 и 17 мая в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве. Участие в шоу – это не только музыка и эмоции, но и общее дело: каждый зритель и участник становится частью большой благотворительной инициативы.

Все желающие смогут спеть, поддержать участников и одновременно стать благотворителем – ведь на этот раз "Караоке на майдане" объединяет вокруг себя не только любовь к песне, но и желание помогать.

