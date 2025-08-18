Подготовка происходит иногда с опережением плана.

Украина планирует до конца 2025 года ввести в эксплуатацию 350 МВт новых мощностей распределенной газовой генерации, а подготовка к отопительному сезону происходит иногда с опережением плана. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили во время презентации Плана деятельности правительства премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Светлана Гринчук.

В частности, глава правительства подтвердила, что до конца года планируется импортировать 4,6 миллиардов кубометров газа для накопления в подземных газохранилищах 13,2 миллиардов кубометров "голубого топлива".

"Мы готовим энергосистему к зиме 2025/26 (отопительного сезона, - УНИАН), защищаем объекты, накапливаем запасы...Защищаем критическую инфраструктуру через усиление защиты энергообъектов от атак", - отметила Свириденко.

Видео дня

В свою очередь, министр энергетики Светлана Гринчук добавила, что в 2025 году планируется в целом отремонтировать объекты генерации мощностью 3,2 ГВт, и отметила, что "большую часть" объектов, - УНИАН) уже отремонтировано. Говоря о подготовке к отопительному сезону, она отметила, что "закачка газа идет по плану, иногда даже с опережением плановых показателей".

Также министр добавила, что за этот год уже было введено более 600 МВт распределенной генерации.

"Здесь я говорю о газовой генерации и генерации из возобновляемых источников энергии", - отметила Гринчук.

Запасы газа и восстановление энергетики

Из-за обстрелов газодобывающей инфраструктуры и рекордно низких запасов газа весной 2025 года, Украина была вынуждена существенно увеличить импорт "голубого топлива" и искать на это деньги.

13 августа премьер - министр Юлия Свириденко сообщила о том, что ЕБРР предоставит 500 миллионов евро кредита на закупку импортного газа под гарантии Европейского Союза.

До этого НАК "Нафтогаз Украины" договорился с госбанками о более 9 миллиардов гривен кредитов на закупку газа.

20 июня во время пленарного заседания Верховной Рады тогдашний министр энергетики Герман Галущенко заявил о планах импортировать 4,6 миллиардов кубометров газа.

По оценкам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, Украина должна накопить к началу отопительного сезона не менее 13,5 миллиардов кубометров газа.

Постепенно восстанавливается и уничтоженная врагом энергогенерация. В 2024 году тогдашний министр энергетики Герман Галущенко заявил о восстановлении более 3 ГВт уничтоженной генерации. В 2025 году планировалось ввести в эксплуатацию 1 ГВт новой генерации.

Вас также могут заинтересовать новости: