Заем предоставляется под гарантии Европейского Союза.

НАК "Нафтогаз Украины" и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение на 500 миллионов евро на закупку природного газа, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, это крупнейший проект банка в Украине.

"Но самое важное - впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины. Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - отметила глава правительства.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, НАК "Нафтогаз Украины" будет закупать газ на прозрачных и конкурентных условиях у более чем 30 квалифицированных европейских поставщиков на основе стандартных контрактов Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET) – организации, объединяющей более 120 европейских компаний.

Запасы газа в Украине - последние новости

Из-за ударов РФ по газодобывающей инфраструктуре и крайне низких запасов в газохранилищах Украина вынуждена рекордными темпами импортировать "голубое топливо". В конце июля НАК "Нафтогаз Украины" договорился с государственными банками о займе на 9,4 миллиарда гривень на закупку "голубого топлива". Глава госкомпании Сергей Корецкий тогда добавил, что компания ищет дополнительный ресурс на закупку газа за рубежом.

К слову, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 июля превысили 9 миллиардов кубометров, но это, все равно, двенадцатилетний минимум газовых резервов.

По подсчетам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, для стабильного прохождения отопительного сезона в газохранилищах нужно накопить не менее 13,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".

