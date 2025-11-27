Обращение выпустили в день премьеры финального сезона.

Участники молодежного каста культового сериала "Очень странные дела" записали специальное видеообращение к украинским зрителям.

Сегодня утром в официальном Instagram-аккаунте Netflix Ukraine появилось короткое видео, в котором Финн Вулфгард (Майк Уилер), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер) и Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) призвали украинцев смотреть пятый сезон сериала.

В ролике четверо актеров стоят на сцене перед неоновыми световыми установками и эмоционально объявляют:

"Привет, Украина! Этот момент настал! Ты можешь смотреть 5 сезон "Очень странных дел" Том 1 на Netflix уже сегодня. Том 1 уже на платформе. Беги смотреть!".

В комментариях украинцы отметили, что им приятно видеть такое обращение, хотя и они понимают, что перед премьерой одинаковые призывы снимаются для зрителей многих стран:

"За Украину люблю их. Обожаю!".

"Я знаю, что они это записывают для многих стран, но мне известно, что вот это "hello, Ukraine" от Фина - очень теплое".

"Мурашки от этого "Hello, Ukraine".

"Символично, что именно "Майк" говорит "привет, Украина", потому что поддерживает не только словами".

Как известно, финальный сезон "Очень странных дел" Netflix выпускает частями. Первая часть, включающая четыре эпизода, вышла этой ночью в 03:00 по киевскому времени. Вторая часть, которая содержит три эпизода, появится 25 декабря, а финальный восьмой эпизод запланирован на 31 декабря.

Напомним, всего пятый сезон будет состоять из восьми серий, которые постепенно завершат историю героев из Хокинса.

Вас также могут заинтересовать новости: