Адольф Гитлер в пятый раз победил на выборах в Намибии

59-летний политик по имени Адольф Гитлер Уунона снова победил на выборах в Намибии. Это его пятая победа подряд на региональных выборах в округе Омпунджа, пишет Nexta.

Адольф Гитлер Уунона руководит округом с 2004 года. Политик ранее объяснял, что имя ему дал отец без какого-либо понимания его исторического значения.

"В детстве я считал это абсолютно нормальным именем. Лишь когда я повзрослел, я понял, что этот человек хотел завоевать весь мир. Я не имею ничего общего с этими вещами", - сказал политик немецкой газете Bild в 2020 году.

Адольф Гитлер Уунона не планирует менять имя, отмечая, что оно уже закреплено во всех официальных документах.

Другие заявления намибийского Адольфа Гитлера

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Намибии Адольф Гитлер заявил, что не имеет ничего общего со своим тезкой - печально известным диктатором Третьего Рейха.

"Гитлер был сомнительной личностью, которая захватывала и убивала людей в глобальных масштабах, я не похож на него", - заявил депутат.

Он заверил, что людям не следует волноваться относительно него, или относительно его имени. Коллеги и друзья политика отзываются о нем положительно.

