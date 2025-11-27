У 'ПриватБанку' подешевшав долар: актуальний курс валют на четвер

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 27 ноября, подешевел на 5 копеек и составляет 42,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, вырос на 5 копеек и составляет 49,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,85 гривни, а евро - по курсу 48,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 27 ноября также остался на прежнем уровне и составляет 49,51 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 27 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек. По отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,95 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 8 копеек и составляет 42,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 42,08 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составляет 49,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,80 гривни за евро.

