На Покровском направлении продолжаются мощные бои, есть попытки оккупантов прорвать оборону.

На линии Купянск - Покровск - Гуляйполе украинские силы уверенно держат оборону. Противник ежедневно теряет не менее тысячи солдат. Об этом заявил командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE.

"На направлениях Купянск - Покровск - Гуляйполе украинская армия продолжает удерживать позиции и наносить потери врагу, довольно значительные потери. Россия ежедневно теряет не менее тысячи солдат, это весомые потери для российской армии. Поэтому можно сказать, что позиции держатся, линия стабилизируется", - сказал он.

По его словам, на Покровском направлении продолжаются мощные бои, есть попытки оккупантов прорвать оборону малыми группами и захватить узлы и трассы обеспечения.

"За последнюю неделю я не вижу никакого продвижения российской армии, так что украинская армия хорошо сдерживает эту линию фронта", - добавил Мамулашвили.

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, в Покровске украинские штурмовики спасли побратима из плена российских оккупантов.

Так, во время операции командование полка получило информацию, что на одной из позиций врага находится украинский военнослужащий из смежного подразделения, который попал в плен. Поэтому было принято решение направить туда штурмовую группу, уничтожить врага и освободить собрата.

Спасенный военнослужащий из 157-й бригады рассказал, что заблудился и случайно вышел на вражескую позицию. Там его и взяли в плен. У мужчины забрали рацию и хотели слушать разговоры украинских военнослужащих. Впрочем, рацию он заблокировал.

Россияне предложили украинскому пленному воевать за них, но они получили отказ. Враг решил расстрелять украинского военнослужащего, но этого не произошло благодаря спасательной операции штурмового подразделения.

