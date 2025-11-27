Обстрел РФ унес жизни уже семерых детей в Тернополе.

В больнице умерла 12-летняя Адриана Унольт, пострадавшая в результате российской атаки на Тернополь 19 ноября. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

"Девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. Сегодня боль этой трагедии возвращается снова - еще одну детскую жизнь отобрала война", - написал он в Telegram.

По его словам, после девятидневной борьбы за жизнь умерла 12-летняя Адриана Унольт.

Видео дня

"Ее мама погибла, сестренка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, - рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны", - отметил мэр.

Таким образом количество жертв вражеской атаки возросло до 35 человек. Среди погибших - 7 детей.

Удар РФ по Тернополю

19 ноября в результате массированной атаки России в Тернополе были повреждены две жилые 9-этажки. В одной из них произошло разрушение с 3-го по 9-й этажи, в другой - полностью выгорели два подъезда.

22 ноября в городе завершили поисково-спасательные работы, которые продолжались четверо суток. Привлекались подразделения ГСЧС из девяти областей, кинологи, тяжелая техника. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности, вручную на уровне 5-6 этажей.

По состоянию на 23 ноября было известно о 34 погибших. Почти сотня людей получили травмы. Без вести пропавшими считаются шесть человек, из них - один ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: