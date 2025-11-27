Мирные переговоры по Украине возобновили давление по согласованию условий займа для Киева.

Европейские правительства могут столкнуться с более высокой стоимостью заимствований, если Евросоюз продолжит реализацию планов использования замороженных российских активов для займов Украине на сумму 140 миллиардов евро.

Об этом предупредил главный хранитель этих активов, пишет Financial Times.

В письме, с которым ознакомилось издание, брюссельский центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear заявил, что новый кредитный план для Украины за пределами Евросоюза будет восприниматься как "конфискация" и напугает инвесторов в европейский суверенный долг.

Отмечается, что ЕС заморозил около 210 млрд евро российских государственных активов после вторжения России в Украину, из которых около 185 млрд евро хранятся в Euroclear. Мирные переговоры по Украине возобновили давление по согласованию условий займа для Киева на сумму 140 млрд евро с использованием замороженных российских суверенных активов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Европарламенту, что комиссия "готова представить юридический текст" по займу, обеспеченному замороженными активами. Однако план по долгу остается спорным, и многие технические детали до сих пор не урегулированы.

В письме к фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антонио Кошти Euroclear предупреждает, что так называемый "репарационный кредит" может повредить привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату.

"В результате премия за риск возрастет и повлечет устойчивое увеличение спредов по суверенным европейским облигациям, повысив стоимость заимствований для всех государств-членов", - цитирует FT исполнительного директора Euroclear Валери Урбен.

По его словам, инициатива повредит инвестициям на континенте, "поскольку инвесторы, в частности суверенные фонды и центральные банки, будут воспринимать ее как эквивалент конфискации резервов центральных банков, что подрывает верховенство права".

Еврокомиссия утверждает, что предложенная схема не является конфискацией, хотя и признает риск, что ее могут так трактовать. Урбен же отмечает, что Россия может расценить это как конфискацию, что повлечет юридические иски, от которых Euroclear должен быть защищен.

Поскольку лидеры ЕС не смогли договориться о займе на саммите в октябре, фон дер Ляйен также выдвинула идею предоставления двусторонних грантов или привлечения нового общего долга для финансирования Киева, если они не смогут договориться о том, как использовать замороженные российские активы.

Но новая мирная инициатива президента США Дональда Трампа по Украине, которая изначально предлагала использовать замороженные активы для инвестиционных фондов США в Украине и России, усилила давление на ЕС по принятию решения о займе.

И Комиссия, и большинство стран Евросоюза надеются заключить соглашение по кредиту, который требует единодушия, на следующей встрече лидеров в Брюсселе 18 декабря.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Глава Euroclear Валери Урбен заявил, что бельгийский депозитарий, владеющий замороженными российскими активами на сумму 193 млрд евро, "не исключает" подачи иска против ЕС в случае принятия решения о конфискации этих средств.

"Мирный план" предлагает вложить замороженные активы в инвестиционные фонды в Украине и России, которые будут возглавлять США, на сумму в сотни миллиардов долларов. Предполагается, что 100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые Вашингтоном усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. При этом чиновники Евросоюза пообещали продолжить реализацию плана по использованию замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

Также европейские страны работают над экстренным планом "Б", чтобы не допустить того, чтобы Украина осталась без денег в начале следующего года, если им не удастся договориться об использовании замороженных российских активов в пользу Киева.

