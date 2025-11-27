Кремль считает 'благоразумного' Дрисколла заменой Кэллогу, - NYT

Роль американской армии в мирном процессе резко возрастает - и это может существенно повлиять как на позицию Киева, так и на ожидания Москвы.

Администрация Дональда Трампа неожиданно изменила конфигурацию своей переговорной группы по урегулированию войны в Украине, отправив в Киев министра армии Дэна Дрисколла. Кремль считает его преемником Кита Келлога, пишет The New York Times.

Решение отправить Дрисколла в Киев, по данным американских чиновников, частично объясняется логистикой: высокопоставленные представители армии и так планировали поездку в Украину. Однако, за кулисами - значительно более глубокие политические расчеты.

По словам собеседников в Вашингтоне, администрация учла, что украинские военные имеют долгую историю сотрудничества именно с армией США, которая занималась их обучением задолго до начала полномасштабной войны. Именно поэтому Дрисколл, а не глава Пентагона Пит Хэгсет или председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, стал главным участником переговоров с украинской стороной.

Видео дня

Дрисколл - сторонник быстрого урегулирования

По словам одного действующего и двух бывших американских чиновников, между Дрисколлом и генералом Кейном существуют существенные разногласия в оценке перспектив Украины. Генерал Кейн разделяет точку зрения спецпосланника Кита Келлогга, который считает, что Киев еще способен переломить ситуацию на фронте.

Дрисколл же значительно менее оптимистичен. Он убежден, что украинская армия находится на грани истощения, и войну следует урегулировать как можно скорее - даже если условия будут более благоприятными для Москвы.

В Кремле довольны

В России появление Дрисколла в переговорах воспринимается положительно. По словам бывшего высокопоставленного российского чиновника, он выглядит "здравомыслящим", в отличие от Келлогга, которого в Кремле считали слишком проукраинским. Келлогг покидает свою должность в январе.

После встреч в Абу-Даби президент Трамп во вторник публично заявил, что Дрисколл останется в переговорной команде:

"В надежде завершить этот Мирный план я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время секретарь армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами".

Скандал вокруг Дрисколла - что известно

Напомним, издание NBC News писало, что министр армии США Дэн Дрисколл во время недавнего визита в Киев сделал ряд мрачных прогнозов относительно ситуации на фронте и настаивал на принятии первоначальной версии американского мирного плана.

По словам одного из источников, после презентации мирного плана месседж Дрисколла был прямым: "По сути, сообщение было таким: вы проигрываете, и вам нужно принять соглашение".

Впрочем, впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио резко отреагировал на материал NBC News о том, что министр армии США Дэн Дрисколл якобы прогнозировал Украине "неизбежное поражение" в войне. По его словам, это фейковая новость.

Вас также могут заинтересовать новости: