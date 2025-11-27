Актер также рассказал о своих заработках во время войны.

Звезда сериала "Женский доктор" Андрей Исаенко рассказал о самых больших гонорарах за съемки и блогеров в кино.

По слова актера, самый большой заработок он получил за образ Назара в комедийном экшене "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Исаенко также отметил, что доволен гонорарами, которые получает за свою работу.

"Мне хватает", - отметил Андрей в проекте 55 за 5 с Алиной Шаманской.

Актер также высказался о блогерах, которых все чаще зовут играть в кино без актерского образования. К слову, ранее резко на эту тему говорила актриса Дарья Петрожицкая. По ее словам, все, кто не является профессионалами этого дела забирают работу у актеров. Однако Исаенко не волнуется из-за этой тенденции и считает, что стоит давать шанс медийным людям пробовать себя в разных амплуа.

"На большую роль блогеров все равно не возьмут. А так, ну хочет человек попробовать - пусть пробует", - сказал Исаенко.

Напомним, ранее певец Владимир Дантес, который снялся в эротическом триллере "Всі відтінки спокуси", эмоционально высказался об игре непрофессиональных актеров в кино.

