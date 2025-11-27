Россия изменила дроновую тактику и начала применять многоразовые БПЛА, - Forbes

Москва делает ставку на многоразовые ударные и оборонительные БПЛА, пытаясь компенсировать дефицит электроники и усилить свои позиции в беспилотной войне.

На фоне разговоров о потенциальных мирных переговорах война между Россией и Украиной все больше превращается в борьбу дроновых армий, где побеждает тот, кто способен непрерывно поставлять современные беспилотные системы на фронт, пишет Forbes.

Российские войска, которые ранее делали ставку на одноразовые ударные FPV-дроны, теперь заметно смещают акцент в сторону многоразовых ударных и оборонительных платформ. Это вынужденный ответ на растущий спрос на высокотехнологичные беспилотники и проблемы с поставками критических компонентов.

Ударные дроны нового поколения

После лет использования одноразовых FPV-дронов Россия начала активно разворачивать более универсальные системы. Одним из таких новых образцов стал гексакоптер "Ночная ведьма", который, согласно видео в соцсетях, способен сбрасывать до четырех боеприпасов, имеет грузоподъемность 20 кг, 40 минут полета и оборудован тепловизорами, устойчивой к помехам навигацией и оптическим зумом.

Видео дня

Еще одна новинка - квадрокоптер "Бульдог-13". О нем известно меньше, но он имеет 4-килограммовую полезную нагрузку, модульные ударные пакеты и электронику, которая позволяет противодействовать украинским средствам радиопомех.

Переход к многоразовым системам дает российской армии возможность интегрировать лучшие сенсоры и вычислительные модули, повышая точность атак. Однако есть и минус: дроны должны возвращаться на базу, что уменьшает эффективное время их работы над целью.

Многократные перехватчики: новая защита от украинских FPV

Россия также совершенствует дроны-перехватчики, которые использует для борьбы с украинскими аппаратами. Если раньше такие системы были одноразовыми - таран и взрыв - то теперь появляются многоразовые модели.

Некоторые из них используют импровизированные средства поражения: на одном видео перехватчик сбивает украинский дрон банкой тушенки. Другие - значительно более продвинутые, оснащенные заряженными стержнями, передающими электрический импульс и способными повредить несколько целей сразу.

В новых перехватчиках активно применяется искусственный интеллект для обнаружения и сопровождения целей - а значит, их цена растет, делая многоразовость экономически необходимой.

Почему Россия переходит на многоразовые дроны

Изменение подхода объясняется двумя ключевыми факторами:

Спрос: украинская ПВО и РЭБ затрудняют работу простых FPV-дронов, поэтому российские войска нуждаются в более дорогих датчиках, лучшей навигации и автономных системах принятия решений. Терять такие компоненты в одноразовых дронах становится неприемлемо.

Предложение: западные санкции ограничили доступ РФ к передовой электронике. Ударные по российским заводам дронов усложнили производство. Страна все больше зависит от китайского импорта, который не всегда стабилен.

В этих условиях многоразовые дроны становятся не только тактическим, но и экономическим выходом.

Дроновая гонка продолжается

Война между Россией и Украиной все больше определяется технологическим соперничеством. Обе стороны ищут способы создать более быстрые, точные и дешевые платформы.

Россия уже делает ставку на многоразовые системы. Украина, которая сталкивается с похожими вызовами с поставками электроники, может пойти по тому же пути.

Дроны на войне - важные новости

Как сообщал УНИАН, Украина, которая за три года войны превратилась в мирового лидера в производстве боевых дронов, теперь выходит на новый фронт - экономический. Украинские производители беспилотников ищут выход на рынки НАТО, предлагая союзникам испытанные в бою технологии и партнерство в создании производственных мощностей в Европе.

Напомним, украинские дроны изменили географию войны из-за атак по нефтяным объектам России. По словам одного из военных, дроны развиваются, ведь вместо того, чтобы летать на 500 километров, теперь они летают на 1000.

Небольшие дроны доминируют на войне в Украине, которые наносят около 80% потерь на фронте. В частности новая система от Sine Engineering, которая успешно применяется во время боев, увеличивает мощность дронов, а также позволяет одному оператору управлять несколькими БпЛА одновременно, поражая цели.

Вас также могут заинтересовать новости: