Сатурн возвращается в прямое движение.

Четыре знака Зодиака вскоре смогут получить долгожданные подарки от Вселенной, когда ретроградный Сатурн завершит свое движение в четверг, 27 ноября, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Этот момент станет переломным для тех, кто долго ждал перемен после непростого периода. Ретроградная фаза Сатурна заставила всех задуматься о личных границах, психическом здоровье и подходе к отношениям, что было нелегкой задачей.

Астролог Елена Хатор отметила, что с марта 2023 года Сатурн "жестко испытывал каждого, лишая того, что казалось ценным", и пояснила, что все трудности были частью его плана. Несмотря на испытания, теперь, когда Сатурн возвращается в прямое движение, усилия многих знаков будут вознаграждены, особенно для этих четырех знаков.

Близнецы

Для Близнецов ретроградный Сатурн замедлил карьерный рост. От задержек с ответными звонками до отсутствия повышения - многое в профессиональной сфере шло медленно. Теперь, когда 27 ноября Сатурн снова станет директным, вы получите долгожданные результаты и то, о чем просили Вселенную.

Хатор подчеркнула, что перед Близнецами откроется значимая карьерная возможность, и теперь они смогут по-настоящему осознать свою ценность, а окружающие будут ее оценивать по достоинству. Она добавила, что перемены требуют времени и усилий, но при готовности трудиться ожидаются крупные победы.

Рыбы

Рыбы переживали непростое время: Сатурн находился в их знаке с 2023 года, и период был полон сомнений относительно собственного пути. Перемены и недостаток времени на осмысление сделали год непростым. После 27 ноября те Рыбы, кто искал направление и поддержку, наконец смогут обрести ясность и получить результаты своих стараний.

По словам Хатор, наконец будет возвращено то, во что Рыбы вкладывали сердце и душу последние три года, и усилия окупятся.

Стрелец

Стрельцам после окончания ретроградного периода Сатурна предстоит получить желаемое в вопросах, связанных с домом, недвижимостью или земельными делами. Хатор отметила, что это не только принесет пользу в этих сферах, но может оказать влияние на карьеру, так как прочный фундамент позволит сосредоточиться на других важных аспектах жизни.

Астролог советует Стрельцам обратить внимание на решение нерешенных домашних вопросов, ведь упорядочение пространства приведет к гармонии и в финансовой сфере.

Дева

Девы, возможно, не задумывались о романтических отношениях напрямую, однако после завершения ретроградного Сатурна 27 ноября их связи с окружающими станут глубже и прочнее.

Хатор объяснила, что для Дев наступает период стабильности в отношениях с партнёром, и рекомендовала воспользоваться этим временем для укрепления связей и создания гармоничной атмосферы.

