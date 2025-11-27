Создание ядерной триады требует десятилетий технологий, огромных вложений и чёткой доктрины. Именно поэтому ей обладают единицы.

Лишь небольшая группа государств не просто владеет ядерным оружием, а располагает самым мощным и устойчивым механизмом сдерживания — ядерной триадой. Это возможность нанести удар с суши, моря и воздуха, что делает такую систему практически неуязвимой: даже уничтожение одного звена не лишает страну способности к ответному удару.

Создание триады требует десятилетий технологий, огромных инвестиций и четкой стратегической доктрины, поэтому ее могут позволить себе только мировые военные гиганты. Сегодня в полном составе триаду имеют только четыре страны, пишет Wion. Именно наличие ядерных триад сегодня во многом формирует глобальный баланс сил.

Что такое ядерная триада

Ядерная триада считается наиболее живучей и устойчивой системой сдерживания. Если одна из ее составляющих будет уничтожена первым ударом, две другие сохранят способность нанести ответный удар. Наземные ракеты обеспечивают боеготовность, подлодки — скрытность, а авиация — гибкость применения. Поэтому государства, имеющие триаду, постоянно модернизируют все три ее компонента.

США. Первая сформированная триада

Соединенные Штаты стали первой страной, развернувшей полноценную ядерную триаду в период холодной войны. Наземный компонент включает МБР Minuteman III, морской — стратегические подлодки класса "Огайо" с ракетами Trident II, а воздушный — стратегические бомбардировщики B-52H и B-2, несущие ядерные бомбы и крылатые ракеты.

Сейчас США модернизируют все три части: программу Sentinel для новых МБР, подлодки класса "Колумбия" и новый бомбардировщик B-21.

Россия. Крупнейший ядерный арсенал

Страна-оккупант располагает крупнейшим в мире запасом ядерных боезарядов и полностью функционирующей ядерной триадой. Ее наземный компонент включает шахтные и мобильные МБР, такие как РС-24 "Ярс" и "Сармат".

Морская составляющая — подлодки класса "Борей" с ракетами "Булава". Авиационный компонент включает Ту-95МС и Ту-160, способные нести дальнобойные ядерные крылатые ракеты. Россия традиционно рассматривает ядерное сдерживание как основу своей оборонной доктрины, что не мешает ей периодически угрожать всему миру...

Китай. Новейшая полноценная триада

Китай стремительно создал ядерную триаду, особенно расширив ее в последние десять лет. Наземный компонент — ракеты Дунфэн-41 и другие мобильные МБР.

Морская часть — подлодки класса "Цзинь" с ракетами JL-2/JL-3. Воздушная составляющая — бомбардировщики H-6 и разрабатываемый H-20. Страна увеличивает количество боезарядов и развивает способность к ответному удару с моря.

Индия. Новый член "ядерного клуба триад"

Индия завершила формирование своей триады после ввода в строй подводного компонента. Наземная часть — ракеты серии "Агни", воздушная — самолеты, способные нести ядерное оружие.

Морская составляющая стала полноценной с подлодкой INS Arihant, оснащенной баллистическими ракетами. Индия — одна из немногих стран, чья триада подкреплена официальной доктриной "непервого применения".

Страны, стремящиеся к полноценной триаде

Некоторые государства имеют два компонента и находятся близко к созданию полноценной триады:

Франция имеет подводные ракеты и авиацию, но отказалась от наземного компонента в 1990-х.

Великобритания опирается исключительно на подлодки, но обладает техническим потенциалом для расширения.

Северная Корея располагает наземными ядерными ракетами и испытывала подводные, но не имеет устойчивой триады.

