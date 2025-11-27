Ранее президент США пообещал догнать противников в испытаниях ядерного оружия.

Китай скрыто раскритиковал США за планы изменить ядерную политику и предупредил, что сохранение больших арсеналов увеличивает риск конфликта. Такое заявление прозвучало после сообщения Вашингтона о том, что США будут отвечать своим конкурентам, возобновив испытания атомного оружия, пишет Bloomberg.

"Некоторые страны продолжают корректировать свою ядерную политику, упорно сохраняя огромные ядерные арсеналы, усиливая ядерное сдерживание и боевые возможности, тем самым повышая риск глобального ядерного конфликта", - говорится в белой книге о контроле над вооружениями, опубликованной в четверг Государственным информационным бюро.

Такой документ был опубликован после того, как президент США Дональд Трамп пообещал догнать противников в испытаниях ядерного оружия, после того, как Россия недавно заявила об испытаниях подводного дрона с ядерным двигателем и крылатой ракеты с ядерной боеголовкой. По его словам, США проведут такие испытания "довольно скоро".

"Непонятно, имел ли Трамп в виду подрыв ядерных боеголовок - что означало бы отказ от десятилетий политики США и нарушение фактического глобального запрета - или просто расширение испытаний систем доставки, таких как межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки", - подчеркивают в Bloomberg.

Известно, что единственной страной, которая испытала ядерные бомбы в этом веке, является Северная Корея. Последний раз она взорвала свое атомное устройство в 2017 году.

В издании напомнили, что в 2019 году США вышли из договора о ядерном разоружении с РФ, заключенного во время холодной войны. Тогда Америка заявила, что Москва нарушила его, изготовив запрещенные ракеты. По словам Трампа, соглашение было несовершенным, ведь в нем не хватало Китая, который является растущей ядерной державой.

"Хотя Китай имеет меньший арсенал ядерных боеголовок, чем США и Россия, по оценкам правительства США, он быстро увеличивает и модернизирует свои запасы. Китай в последний раз испытал ядерную бомбу в 1996 году, но продолжает испытывать ракеты, способные нести ядерное оружие, включая межконтинентальную баллистическую ракету в прошлом году, и гиперзвуковые боеголовки, которые используют высокую скорость и маневренность, чтобы избежать перехвата", - отметили в Bloomberg.

В то же время в белой книге Китай подчеркнул, что придерживается "чрезвычайно сдержанного" подхода к разработке атомного оружия и никогда не будет участвовать в ядерных гонках. В октябре высший орган правящей партии КНР заявил, что планирует "расширить стратегические возможности сдерживания" - военный термин, включающий ядерные силы - в течение следующих пяти лет.

Ядерное оружие в мире - последние новости

Ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберманн призвал Европу обзавестись ядерным оружием в ответ на провокации РФ. Он считает, что Германии, Франции, Великобритании и другим заинтересованным европейским странам нужно согласовать общую и поэтапную программу ядерного сдерживания.

"Нашей ахиллесовой пятой, пожалуй, является то, чем Россия довольно открыто угрожает нам: это более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетных комплексах "Искандер", размещенных прямо у наших границ в Калининграде, в дополнение к недавно размещенным в Беларуси", - отметил Оберманн.

Также сообщалось, что в Китае строят авианосец с ядерной силовой установкой. Сейчас есть сообщения о том, что КНР, возможно, ведет работу над созданием еще одного авианосца, но с традиционным двигателем.

"В своей последней оценке военной мощи Китая Пентагон прямо не упоминает об авианосце с ядерным двигателем, но отмечает, что "следующее поколение авианосцев" Китая будет характеризоваться "большей выносливостью", что "увеличит ударную силу потенциальной авианосной боевой группы ВМС КНР при развертывании в районах за пределами непосредственной периферии КНР", - рассказали в The War Zone.

