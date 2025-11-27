Назван автомобиль, который украинцы чаще всего отправляют за металлоломом

Список претендентов на переплавку является настоящим "музеем" постсоветского автопрома.

В октябре украинцы сдали на утилизацию 2067 машин, включая легковушки, автобусы и грузовики.

Такие данные приводят специалисты Института исследований авторынка.

Чаще всего на металлолом отправляли легковые авто - их количество в прошлом месяце составило 1638 единиц.

Список претендентов на переплавку является настоящим "музеем" постсоветского автопрома. Львиная доля приходится на автомобили ВАЗ. Первое место занял ВАЗ-2107 - этих авто было выбраковано 115 единиц. Сразу за "семеркой" идут ВАЗ 2106 (96) и Daewoo Lanos (80).

В основном в списке представлены народные автомобили, но можно увидеть и ГАЗ "Волга", которая в советские времена была символом власти и достатка. Сегодня такое авто ненужный груз из-за своей "прожорливости".

Самым старым транспортным средством, официально покинувшим в октябре отечественный автопарк, оказался автобус ПАЗ 672М. Его выпустили в 1962 году, так что "ПАЗик" честно отработал свои 63 года.

Отметим, что в основном автомобили выбраковывают именно из-за их возраста. Так, средний возраст легковых машин, которые прошли эту операцию в октябре, составил 27 лет. В случае с грузовиками и автобусами средний возраст составил 26 лет.

Украинский авторынок - последние новости

В прошлом месяце украинцы приобрели более 9,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до пяти лет. Самыми популярными в этом сегменте оказались электромобили, на которые пришлось 57% продаж. Среди отдельных моделей наибольшим спросом пользовались Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Также сообщалось, что в прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковушек стали Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.

