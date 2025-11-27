Историк дал четкий ответ на вопрос, который интересует многих украинцев.

В Украине живут люди с самыми разнообразными фамилиями, и различия обусловлены множеством исторических событий. Предки современных украинцев могли быть кем угодно. Историк и геральдист Андрей Гречило в комментарии УНИАН рассказал, как понять происхождение фамилии.

Как узнать, были ли твои предки казаками

Важными источниками для исследования украинских фамилий в целом и казацких в частности являются различные казацкие реестры и присяжные книги XVII-XVIII вв. Точные данные можно получить только через генеалогические исследования и проверку архивных записей, впрочем, есть несколько маркеров, которые могут указывать на происхождение фамилии.

Эксперт говорит, что, например, у казаков распространены фамилии вроде Пушкарь, Пушкаренко, указывающие на профессию предка. Сразу видно, что его получил тот, кто был пушкарем.

У происхождения фамилии казаков есть специфика, они традиционно имели "юмористический оттенок" - Крутивус, Вернедуб, Дериземля, Непийвода, Нетудихата и тому подобное. Эти фамилии, по словам Гречило, чаще всего как раз давались где-то в казацкой среде, то есть по таким фамилиям действительно можно идентифицировать носителей, как потомков казаков. Но большинство казаков имели традиционные такие фамилии, которые фиксировали или отцовство, или ремесло. Это фамилии вроде Павленко, Петренко, Дмитренко, которые происходят от имени отца - то есть "сын Петра", "сын Павла", "сын Дмитрия". Другая большая группа - фамилии, образованные от ремесел: Коваленко, Стельмах и тому подобное. Такие фамилии являются типичными для Приднепровской Украины.

Какие фамилии имеют дворянские корни

Геральдист также объяснил, какие фамилии были у дворян, предупредил, что нельзя только на основании фамилии считать человека потомком шляхты. Гречило вспомнил свой собственный опыт столкновения с такими ошибками:

"Я участвовал в нескольких телепрограммах, где некоторые "эксперты" настаивали: мол, если фамилия заканчивается на -ский, то это автоматически благородное происхождение. На самом деле это не так".

Во-первых, говорит эксперт, такие фамилии часто возникали от названий населенных пунктов - и это касается не только шляхты. Во-вторых, в благородных семьях существовала традиция: когда-то в XIV веке род имел одно общее прозвище, но если кто-то получал во владение, скажем, село Белое, он начинал подписываться Бельский, другой получал Черное - уже становился Чернецким. Хотя они оставались кровными родственниками, фамилии закреплялись за их линиями и передавались потомкам.

Впрочем, такая практика характерна не только для шляхты, рассказывает геральдик. Он привел пример галицкого села Кульчицы - старинного шляхетского поселения. От его названия происходит фамилия Кульчицкий, и такую фамилию носили как местные жители, так и их крестьяне-служители, которые впоследствии расселились по другим территориям. Поэтому носителей этой фамилии много, и не все они обязательно имеют благородные корни, говорит он.

Стоит понимать, что социальный статус по фамилии определить невозможно, это можно выяснить только через генеалогические исследования - метрические книги, архивные записи, где священники и чиновники когда-то отмечали происхождение родителей и новорожденных. Благородство можно было получить за военные заслуги или успешные дипломатические миссии.

Тем не менее, историк вспоминает и о случаях злоупотребления - например, в Польше шляхетство давало привилегии, поэтому многие подкупали писарей, чтобы те вписали их в актовые книги как "шляхтичей". О таких случаях известно, например, из труда XVII в. Валериана Трепки, известной под названием "Liber chamorum" (дословно - "Книга хамов"), в которой автор подавал более 2,5 тысячи фамилий лиц, которые безосновательно выдавали себя за шляхту.

Какие фамилии были у крестьян и ремесленников

Люди, предки которых были крестьянами или ремесленниками, также хотят понять происхождение фамилии - узнать его, по мнению Гречило, можно, если принять во внимание тип труда:

"Самой распространенной украинской фамилией, по состоянию на начало 2000-х годов, является Мельник, что понятно - мельницы были в каждом селе и профессия нужна".

Вторая по распространенности фамилия - Шевченко. Историк говорит, что носителей каждой из них около 158 тысяч только на территории Украины. Другие распространенные ремесленные фамилии - Коваленко, Бондаренко, Ткаченко, Кравченко, Ковальчук - также более 100 тысяч человек каждая среди наших граждан. За ними в этом перечне шли фамилии Коваль, Шевчук, Ткачук, Кравчук, Бондарь, Швец. Чуть меньше таких, как: Кушнир, Стельмах, Броварник, Поворозник, Римар

Геральдик приводит пример других популярных ремесленных фамилий - Бондарь(енко), Кушнир, Стельмах, Кравец, Броварник, Шаповал, Солодовник и тому подобное. Распространены и производные от топонимов: Уманец, Хоролец, Полтавец, Чугуевец. Сейчас эти профессии не распространены и поэтому некоторые фамилии, даже не ассоциируются с отдельным видом занятости предков. Так бондари, например, производили бочки, а стельмахи были мастерами по колесам. Скорняки занимались обработкой меха, а пивовары варили пиво.

Интересно, что фамилии могли даваться и за особые черты человека - например, физические недостатки или характер. Эксперт говорит - если человек имел достаточно распространенную фамилию, например Иван Петренко, даже в метрике ему могли "дописывать" прозвище, по которому его можно было бы отличить от других Петренко в отдельном селе или регионе.

Кое-где эти прозвища могли "закрепиться" и использоваться как фамилия. Среди них могли встречаться такие, как: Кульга, Горбак, Кривой и др. Фамилия Третяк могла означать "третий ребенок" в семье или сохраниться среди поляков на территории Российской империи в форме Tszeciak или Czerczak и постепенно украинизироваться.

справка Андрей Гречило Украинский историк и геральдист, доктор исторических наук С 1993 года - научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения НАН Украины. Защитил кандидатскую диссертацию по украинской городской геральдике (1996) и докторскую - по территориальной геральдике (2012). Председатель и соучредитель Украинского геральдического общества, член Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины и экспертной комиссии УИНП.

