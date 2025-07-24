В течение двух дней компания договорилась о займах на более 9 миллиардов гривень, но ищет дополнительный ресурс.

"Нафтогаз" договорился о кредите в 4,7 миллиарда гривень с государственным "Укргазбанком" на закупку "голубого топлива", необходимого для прохождения отопительного сезона, сообщил в Facebook председатель правления группы Сергей Корецкий.

По его словам, ресурс пойдет на пополнение запаса газохранилищ.

"Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами этой зимой", - отметил он.

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Аналогичную сумму компания заняла у другого государственного банка - "Приватбанк". О соответствующем кредитном соглашении стало известно 23 июля. Как и кредит от "Укргазбанка", средства также направлены на пополнение запасов газохранилищ для устойчивого прохождения отопительного сезона.

Из слов Корецкого можно сделать вывод, что компания ищет дополнительные ресурсы на закупку газа.

"Параллельно продолжается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", - отметил глава "Нафтогаза".

Национальный банк в апреле 2025 года прогнозировал, что Украина в текущем году должна потратить 3 миллиарда долларов на закупку импортного газа, то есть более 124 миллиардов гривень, по курсу гривни к доллару на то время.

Запасы газа в Украине - последние новости

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 июля превысили 9 миллиардов кубометров, но они оставались на самом низком уровне за последние 12 лет.

По подсчетам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, для прохождения отопительного сезона, в газохранилищах нужно накопить не менее 13,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".

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