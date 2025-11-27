Основной причиной смены лидера называют успешный релиз новой линейки iPhone 17.

Apple готова вновь вернуть себе титул крупнейшего производителя смартфонов в мире впервые с 2011 года – таким прогнозом поделились в Counterpoint Research. Успех серии iPhone 17, вышедшей в сентябре, стал главным драйвером роста.

Ожидается, что к концу 2025 года Apple поставит 243 миллионов смартфонов, а Samsung – 235 млн. То есть iPhone должны занять 19,4% мирового рынка, а общий рынок смартфонов за год увеличится на 3,3%.

Исследователи отмечают, что компании помогает охлаждение торгового противостояния между США и Китаем, а также слабый доллар, что стимулировало покупки iPhone на развивающихся рынках.

Видео дня

Помимо крайне хорошего восприятия рынком iPhone 17, ключевым фактором улучшения прогноза поставок стало достижение "переломного момента" цикла замены, поскольку потребители, купившие телефоны во время бума в COVID-19, сейчас подходят к моменту, когда необходимо его обновление.

Эксперты ожидают, что доминирование Apple продлится как минимум до 2029 года. Этому поспособствуют будущие релизы, включая первый складной iPhone, ожидаемый в 2026-ом году, более доступный iPhone 17e, а также крупное обновление дизайна iPhone в 2027 году в честь 20-летия устройства.

Ранее Bloomberg писал, что Apple разделит линейку iPhone 18 между осенним и весенним запуском. Осенью 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max и iPhone Fold, а весной 2027-го – iPhone 18, 18e и Air 2-го поколения.

Меж тем в сети уже появились возможные цвета iPhone 18 Pro. По слухам, Apple впервые полностью откажется от темных вариантов корпуса, сделав ставку на яркие и теплые тона.

Вас также могут заинтересовать новости: