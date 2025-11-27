Продать доллар можно в среднем по курсу 42,08 грн, а евро - 48,80 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 27 ноября, снизился на 8 копеек и составляет 42,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,08 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 49,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,80 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,35 грн/евро, а курс продажи - 49,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 27 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

По отношению к евро гривна осталась на предыдущем уровне. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,95 гривни за один евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас покупать доллары не так выгодно, как в начале ноября, потому что валюта подорожала, а разница между покупкой и продажей увеличилась. При этом риски того, что доллар может подорожать в следующем году до 45 гривень, достаточно высоки, поэтому, по его словам, вложения в валюту могут стать выгодными уже в середине 2026 года.

