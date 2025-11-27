Саша также поблагодарила всех за поддержку.

Участница украинской группы ADAM Саша Норова, муж которой Михаил Клименко борется с тяжелой болезнью, рассказала о его состоянии сейчас.

По ее словам, музыкант до сих пор находится в коме из-за туберкулезного менингита. Саша поблагодарила всех за поддержку в своем Instagram и отметила, что постоянно говорит с ним.

"Сегодня уже девятый день, как Миша находится в коме. И девятый день, как я еду с надеждой, что он откроет глаза, увидит меня и скажет "Привет". Я ему постоянно рассказываю, что со мной происходит за этот день, рассказываю ему за вашу помощь и поддержку за то, что вы пишете нам на страницу", - отметила Норова.

Жена Михаила призвала также продолжать верить и молиться за выздоровление певца.

"Не прекращайте молиться. Я верю и молюсь Богу, всем спасибо", - сказала Норова.

Что известно о группе ADAM

ADAM - это украинская неосоул группа, которая основана в 2014 году. В ее состав входят вокалист Михаил Клименко, его жена Саша Норова, которая снимается в клипах, и другие музыканты. Самые известные их хиты - это "Повільно", "Таку як є", "Ау Ау" и другие.

