Чтобы избежать несправедливого мира, Украине и Европе нужно взять инициативу в свои руки.

Киеву и союзникам удалось оказать достойное сопротивление "мирному плану" США-России, но без быстрых скоординированных действий в будущем - речь идет в частности о передаче российских активов на сумму 140 миллиардов евро - давление на Украину может снова возрасти, пишет The Economist.

Главная проблема заключается в том, что в этой войне на истощение Украине не хватает людей и оружия - Россия производит больше беспилотников и может пробить ее противовоздушную оборону.

Европа, экономика которой в десять раз больше российской, может помочь решить эту проблему, выделив необходимые средства. Ее лидеры понимают угрозу, но, кажется, не могут превратить слова в действия, считает издание.

Европейский Союз до сих пор не смог согласовать план репарационного кредита Киеву под замороженные российские активы на сумму 140 миллиардов евро. Если Европа не перейдет к более активным шагам, помощь может прийти слишком поздно, чтобы спасти Украину.

"Мирный план" Трампа тогда и сейчас

Момент максимальной дипломатической опасности для Украины, похоже, прошел - по крайней мере, пока.

Первоначальный "мирный план" будто касался мира, но на самом деле прокладывал путь к следующей войне, препятствуя способности Украины защищаться, вознаграждая агрессию кремлевского диктатора Путина и предусматривая ослабление санкций и инвестиции, которые обеспечили бы Россию средствами для перевооружения.

План обещал встретить будущее нападение России "решительным скоординированным военным ответом", но подробностей не было, и перспектива того, что Трамп - или любой другой американский президент - сойдется лицом к лицу с ядерной Россией из-за Украины, не правдоподобна.

Сейчас переговоры продолжаются. Обнадеживающе, что американцы ослабили требования относительно крайнего срока ответа от Украины на День благодарения и отказались от сообщенной угрозы лишить Киев американской разведки и оружия, если Владимир Зеленский не подпишет соглашение. Украина и ее европейские союзники также добились некоторых уступок.

Но многое еще предстоит обсудить, и каждый шаг к соглашению, которое могло бы предложить Украине основу безопасного будущего, именно по этой причине вызовет новые возражения со стороны России. Если даже под давлением США не удастся разработать план, приемлемый для обеих сторон, то боевые действия будут продолжаться.

Условия для завершения войны

По мнению The Economist, для Украины успех означает становление процветающей демократией западного образца. Однако каждый из этих пунктов все больше ставится под сомнение. Чтобы процветать, Украине нужны капитал и люди, которые вернутся. Но если Россия, вероятно, снова нападет, капитал и люди убегут.

Чтобы быть страной западного образца, Украина должна быть связана с европейскими политическими, экономическими и оборонными сетями. Но если США навязывает несправедливый мир, а Европа при этом не сможет защитить их страну, украинцы будут чувствовать себя преданными.

Чтобы демократия в Украине была здоровой, ее политики должны проявить лидерские качества. Но 28-пунктный план капитуляции был обнародован, когда масштабный коррупционный скандал всколыхнул все более централизованное и непопулярное правительство Киева.

Однако, несмотря на то, на чем настаивают некоторые из окружения президента Трампа, поражение не неизбежно. Путин платит ужасную цену за каждый метр украинской земли. Российская экономика может выдержать войну, но находится под давлением.

Деньги РФ становятся все более ограниченными. Цены на нефть, которые в 2023 и 2024 годах составляли в среднем чуть более 80 долларов за баррель, по прогнозам, упадут до 50 долларов в следующем году и достигнут 30 долларов к концу 2027 года.

Замороженные российские активы - последние новости

В случае подписания совместного "мирного плана" США-России, американский президент Дональд Трамп мог получить для своей страны "бонус" в размере 300 миллиардов долларов, преимущественно за счет замороженных росактивов.

При этом разоблаченная недавно коррупционная сделка в энергетике Украины объемами в 100 миллионов долларов существенно ослабила позиции европейских политиков, выступающих за передачу росактивов Киеву, чтобы тот имел возможность продолжать сопротивление российской агрессии.

