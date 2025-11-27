Враг круглосуточно атакует Одессу дронами: в ВМС объяснили, почему их сложно сбить

В последние дни в Одесской области сбиты десятки ударных дронов противника.

Российская оккупационная армия почти круглосуточно атакует Одессу, Одесскую область со стороны Черного моря - из-за того, что крупный город расположен на побережье указанного водоема, военным морякам приходится отбиваться прямо с воды. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, к сожалению, российские атаки по региону, в частности, с моря являются "фактически круглосуточными". Этой ночью в очередной раз Военно-морские силы участвовали в отражении этих атак.

"Учитывая то, что Одесская область это урез воды с морем непосредственно, то есть промежутка никакого нет, отражать такие атаки мы должны именно с воды, в частности. Конечно во время отражения таких атак, когда вы находитесь на судне или корабле, соответственно есть нюансы. Это и качка, это и погодные условия... А остальное уже делают наши подразделения, которые находятся на берегу. Ну, и конечно не только мы - мы являемся составляющей общей системы ПВО", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что на счету ВМС есть сбитые "Шахеды", а несколько прошлых дней были в этом смысле довольно насыщенными. В общем, речь шла уже о счете в десятки сбитых российских дронов.

В то же время, по его словам, за прошедшие сутки активности вражеского флота не наблюдалось - выходов в акваторию носителей "Калибров" не было.

"На внешних рейдах дежурят катера небольшие, но конечно они для нас никакой угрозы в принципе не представляют", - отметил представитель ВМС Украины.

Атака на Одессу - последние новости

Напомним, в последнее время армия РФ наносит по Одесской области дроновых ударов - атаки могут продолжаться подряд много времени, как днем, так и ночью. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что этот вопрос лежит не в военной плоскости, он больше - геополитический. По мнению военного, российские агрессоры всегда усиливают давление на Украину, когда заходит речь о каких-либо переговорах. По словам военного, это "так называемая московская дипломатия".

