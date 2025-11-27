Создатели разделили 5-й сезон на три части.

Стриминговый сервис Netflix презентовал первые серии 5-го и финального сезона сериала "Очень странные дела". Зрители ждали премьеру три года.

Как сообщает Variety, действие 5-го сезона разворачивается осенью 1987 года, спустя 18 месяцев после событий предыдущего сезона. По сюжету, городок Хокинс пережил Разломы и теперь все монстры с "изнанки" проникают наружу. Именно поэтому город закрывают на военный карантин. В свою очередь главные герои, рискуя жизнью, разрабатывают план, чтобы навсегда остановить Векну.

"Очень странные дела 5" уже успели получить первые оценки. Неожиданно критики расплылись в комплиментах, отмечая, что даже самые ярые фанаты будут довольны финалом истории.

"Ни один фанат "Очень странных дел" не останется разочарованным этими эпизодами, которые заставят с нетерпением ждать остальной части сезона", - отмечается в обзоре BBC.

Очень странные дела 5 - официальный трейлер

Также отмечается, что любимые персонажи из маленьких детей-искателей приключений выросли в отважную молодежь, поэтому стоит ожидать развития их отношений и более глубоких диалогов.

"Сначала франшиза копировала любимые фильмы 1980-х годов, где упрямые и отважные дети предотвращают апокалипсис, а теперь в ней снимается молодежь, а сюжетные линии и диалоги соответственно изменены. Были получены жизненные уроки. Было найдено себя. Подростковые тревоги, олицетворенные Векной, который правит параллельным измерением, были отодвинуты на второй план", - пишет The Guardian.

Напомним, что 5-й сезон "Очень странных дел" был разделен на условные три части. Премьера первой состоялась 27 ноября, вторая же выйдет на Рождество - 26 декабря, а трехчасовой финал будет ждать зрителей 1 января. Недавно Netflix выпустил еще один трейлер с новыми подробностями сюжета.

